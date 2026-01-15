Pronostico Leeds-Fulham: il conto si ferma a 4

Leeds-Fulham è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno a zero all’andata per il Fulham. Una rete arrivata nei minuti di recupero che ha permesso ai bianconeri di piazzare la quarta vittoria di fila contro il Leeds. Ma è passato tanto tempo e soprattutto i Whites, nel corso dei mesi, hanno trovato quella continuità che gli permette di guardare più verso la parte alta della classifica piuttosto che dietro. E non era così scontato.

Otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono tanti. Trovarsi a questo punto della stagione con questo margine non era preventivabile. Ora, il Leeds non ha ambizioni europee, ovviamente, ma guarda in avanti per cercare adesso di migliorare la classifica e togliersi anche qualche soddisfazione. Il Fulham, invece, nonostante sia distante solamente due punti dalla zona Europa, ha davvero pochissime possibilità di rientrare in quelle squadre che dovranno preparare i passaporti il prossimo anno: in mezzo ci sono Newcastle, United e Chelsea che per ora sono fuori e non si dispiace nessuno se diciamo che il Fulham non ci può rientrare.

E come finisce questo match? Ora, come leggete nel titolo è complicato pensare che il Fulham possa riuscire a piazzare la quinta vittoria di fila contro il Leeds. Assai più probabile che il match possa finire in pareggio.

Il pronostico

Oltre il pareggio che oggettivamente farebbe felici tutti, la gara in questione almeno un gol per la squadra lo dovrebbe regalare.

Le probabili formazioni di Leeds-Fulham

LEEDS (3-5-2): Lucas Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Justin, Gruev, Ampadu, Stach,Gudmundosson; Aaronson, Calvert-Lewin.

FULHAM (3-4-2-1): Leno; Diop, Andersen, Cuenca; Castagne, Berge, Cairney, Robinson; Wilson, Smith Rowe; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1