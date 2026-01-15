Pronostico Burgos-Valencia: finite le sorprese

Burgos-Valencia è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

L’eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re dà la possibilità anche alle altre della Liga di pensare ad una possibile vittoria. Sì, perché con un po’ di fortuna anche quelle squadre che adesso stanno faticando si potrebbero trovare nelle condizioni di arrivare in fondo.

E il Valencia, impegnato in trasferta contro il Burgos nella serata di giovedì, è sicuramente una di queste. La formazione ospite si gioca la possibilità di prendersi qualche soddisfazione nel corso della stagione in Coppa, visto che in campionato le cose non è che stiano andando benissimo. E arriva un’opportunità ghiotta contro una squadra che è a metà classifica nella Segunda Division e che ha diverse problematiche. Ora, pensare che ogni giorno possa succedere qualcosa di clamoroso come successo tra Albacete e Real ci pare complicato. Ecco perché, tra le altre cose e non solo per questo, il Valencia in questo match parte leggermente avanti.

Come detto c’è l’occasione di prendersi qualcosa di importante, magari una qualificazione ai quarti e poi chissà, ritrovarsi anche in finale. Ed è da considerare questa cosa nella testa dei giocatori valenciani che vogliono regalare e regalarsi, soprattutto, qualche soddisfazione importante nel corso dei prossimi mesi. Vari elementi, quindi, che ci impongono appunto di parlare di un’affermazione esterna.

Come vedere Burgos-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Burgos-Valencia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma giovedì 15 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.05 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Vediamo oggettivamente favorito il Valencia in questo match, dentro una gara che dovrebbe pure regalare almeno un gol per squadra (quota altissima). Il colpo esterno è da considerare per tutto quello che vi abbiamo spiegato prima.

Le probabili formazioni di Burgos-Valencia

BURGOS (4-4-2): Cantero; Redrado, Sierra, Cordoba, Miguel; Gonzalez, Morante, Atienza, Cordoba; Nino, Curro.

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Foulquer, Comert, Copete, Vazquez; Rioja, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Duro, Beltran.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3