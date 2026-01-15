Pronostici Pisa-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Pisa-Atalanta, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Ad aprire la ventunesima giornata di Serie A saranno Pisa e Atalanta, uno contro l’altra in una partita che si preannuncia densa di contenuti tecnici e agonistici. Alla ricerca di punti pesantissimi con cui risalire in classifica, gli uomini di Gilardino sono obbligati a tornare al successo; la “Dea”, invece, vive il miglior periodo dall’inizio della stagione e vuole continuare in questa scia.

All’Area Garibaldi Palladino potrà contare su frecce assolutamente letali con cui riuscire a far saltare il banco da un momento all’altro. Tra queste, impossibile non menzionare Gianluca Scamacca. Supportato da De Ketelaere, il centravanti italiano può letteralmente esaltarsi facendo leva su doti balistiche e fisiche di sicuro rilievo.

Alla ricerca del sesto gol stagionale in Serie A, l’attaccante cresciuto nel vivaio della Roma ha dalla sua un XG che si attesta sull’1,11: un bottino che non spiega al meglio l’importanza che ricopre in una manovra che non può prescindere dalle sue giocate: in ottica quasi marcatore plus, la sua candidatura è da prendere in considerazione.

Pisa-Atalanta, i pronostici dell’incontro

Gli orobici hanno comunque altre frecce al proprio arco da scoccare: in questo senso, le opzioni De Ketelaere (Over 1,5 tiri in porta plus) e Pasalic (da capire, però, se il croato partirà o meno dall’inizio), risultano molto invitanti.

Chiaramente i padroni di casa non resteranno con le mani in mano e proveranno a sviluppare uno spartito di gara puntando sui propri punti di forza. L’intensità e l’aggressività dei toscani dovrebbe sortire effetti concreti soprattutto nella prima frazione di gioco: da caldeggiare Meister e Tramoni come possibili tiratori.

Scamacca marcatore plus; De Ketelaere, Pasalic, Meister e Tramoni Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 16,35 su Goldbet.