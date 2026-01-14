Pronostico Sampdoria-Entella: la rivincita è immediata

Sampdoria-Entella è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Lo scorso 17 ottobre, anche in maniera clamorosa, l’Entella ha battuto la Sampdoria nel derby conquistando una vittoria storica per il club di Chiavari. Adesso, a distanza di pochi mesi, in generale le cose sono cambiate. La Samp ha un nuovo allenatore e nonostante la sconfitta arrivata ad Avellino nello scorso fine settimana – l’Entella invece ha battuto il Monza facendo il colpaccio del weekend – parte davanti.

Non tanto per la rosa che i blucerchiati hanno a disposizione – abbiamo visto che conta poco – ma soprattutto perché, e questo è sotto gli occhi di tutti, hanno cambiato proprio mentalità nell’andare ad affrontare le partite. E poi, anche in casa, il cammino nel corso delle ultime settimane è stato netto con tre vittorie di fila (un pareggio e una sconfitta a completare le ultime cinque) che un po’, visto il tempo che manca alla fine del campionato, hanno rilanciato le ambizioni di classifica.

Sì, è vero che l’Entella sta particolarmente bene sotto tutti gli aspetti, ma è altrettanto vero che questa squadra sta facendo già il massimo. La Samp – che rimane adesso in zona playout ma i playoff non sono così lontani – se riuscisse a mantenere e a riprendere il proprio cammino potrebbe diventare fastidiosa per tutti. Quindi, la vittoria interna, non ci pare oggettivamente possa essere messa in nessun modo in discussione.

Come vedere Sampdoria-Entella in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Entella, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.93 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria della Samp che vale quasi due volte la posta è clamorosa. Ed è assolutamente una quota da prendere.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Entella

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidott; Hadzikaudinic, Abildgaard, Ferrari; Depaoli, Conti, Henderson, Barak, Cherubini; Brunori, Coda.

ENTELLA (3-4-3): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario; Franzoni, Debenedetti, Guiu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0