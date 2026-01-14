Pronostico Espanyol-Girona: c’è sempre una prima volta

Espanyol-Girona è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Molto curioso che una squadra come l’Espanyol – anche se parliamo pur sempre di un derby catalano – non sia mai riuscita a battere il Girona in casa in campionato. Due pareggi e tre sconfitte il computo totale, quindi molto diverso da quello che ognuno di noi si aspettava, ma c’è sempre una prima volta nonostante parliamo di una squadra, quella ospite, in netta ripresa rispetto ai mesi passati.

Quinto in classifica con 34 punti – a quattro lunghezze dalla zona Champions – l’Espanyol è sicuramente uno dei club che ha fatto meglio nel corso di questa prima parte di stagione. Il nuovo anno è iniziato con una sconfitta contro il Barcellona e con un pareggio contro il Levante, e senza dubbio ora c’è l’occasione per riuscire a fare qualcosa di interessante, vale a dire non solo prendersi come detto la prima vittoria interna contro questa squadra ma anche per il primo sorriso di questo 2026.

Girona come detto che vive in un buono stato di salute fisica e mentale. Senza dubbio. Ma è altrettanto vero che in questa stagione l’Espanyol, almeno in casa, è riuscito pure a regolare delle formazioni molto più importanti. Crediamo, quindi, che possa venire davvero fuori una sconfitta che complicherebbe i piani salvezza. Ma è il calcio.

Come vedere Espanyol-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Girona, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Espanyol è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Espanyol vincente che riprenderà la marcia verso il sogno che ha una musica particolare, quella della Champions League.

Le probabili formazioni di Espanyol-Girona

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Exposito, Gonzalez, Dolan; Garcia, Milla.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1