Pronostico Como-Milan: in riva al lago l’imbattibilità è a rischio

Contro due squadre che stanno lottando per non retrocedere, Genoa e Fiorentina, il Milan ha rischiato di rimanere clamorosamente a mani vuote. In entrambe le occasioni la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad evitare la sconfitta nei minuti finali: con i rossoblù, nel turno infrasettimanale, era stato Leao a riportare il risultato in parità in pieno recupero, sebbene qualche minuto dopo il Genoa avrebbe graziato i rossoneri tirando alle stelle il potenziale rigore dell’1-2 con Stanciu.

A Firenze il copione non è cambiato poi così tanto: la Viola, se fossimo nell’ambito del pugilato, avrebbe meritato ai punti contro un Milan timido e sprecone – due occasioni gettate alle ortiche nel primo tempo con Pulisic – che ha portato via un pari dalla Toscana grazie ad un guizzo di Nkunku allo scoccare del novantesimo. Poi, a tempo praticamente scaduto, la traversa di Brescianini, quasi ad emulare il rigoraccio del Genoa.

Insomma, il Diavolo ha sì mantenuto intatta la striscia di imbattibilità – il Milan in campionato non perde dallo scorso agosto, dalla prima giornata – ma al tempo stesso ha fatto degli evidenti passi indietro, dimostrando che le riserve non sono all’altezza dei titolari. Il corposo turnover di Allegri, infatti, non ha sortito gli effetti sperati. Fortunatamente per l’allenatore originario di Livorno, la classifica continua a sorridere: l’Inter capolista, fermata dal Napoli a San Siro, non è scappata. E con un’eventuale vittoria a Como il Milan potrebbe restare a -3 dai cugini, conservando quantomeno il secondo posto.

Servirà una vera e propria impresa, tuttavia, per violare il “Sinigaglia”, uno dei tre stadi ancora inespugnati insieme al “Maradona” ed all’Allianz Stadium. Il ruolino della squadra di Cesc Fabregas, davanti, al proprio pubblico, è di 5 vittorie e 4 pareggi. Sabato scorso la formazione lariana ha evitato per il rotto della cuffia la prima sconfitta casalinga, riacciuffando il Bologna al minuto 94 con l’ex stella della Dinamo Zagabria, Baturina. La sensazione però è che si potesse fare di più contro una squadra che da metà ripresa era rimasta in 10 uomini per via dell’espulsione di Cambiaghi.

Il Como resta in ogni caso in piena zona Europa, davanti a squadre come Atalanta, Lazio e lo stesso Bologna. Ed è pronto a mettere in difficoltà anche il Milan, che non ha mai battuto nelle ultime 13 sfide giocate in Serie A (ultimo successo nel 1985). Fabregas nel recupero con i rossoneri non avrà gli infortunati Addai e Diao, ma sono in dubbio anche Morata e Goldaniga. Vojvoda dovrebbe ricoprire di nuovo il ruolo di esterno alto a destra. Nel Milan si è fermati il nuovo acquisto Fullkrug: il tedesco potrebbe dover stare fermo un mese. In attacco toccherà a Leao, a cui Allegri chiederà di stringere i denti.

Il pronostico

Un Milan molto poco brillante nelle ultime uscite. E pure alle prese con tante assenze. Il Como, a nostro parere, riuscirà ad evitare quanto meno la sconfitta, sfruttando fattore campo, solidità difensiva (seconda miglior difesa) e gioco collaudato. Gara da almeno una rete per parte, da valutare il Multigol 2-3.

Le probabili formazioni di Como-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1