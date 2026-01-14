Pronostico Betis-Elche: Pellegrini vuole la Coppa del Re

Betis-Elche è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

La Coppa del Re, per una squadra come il Betis, può sicuramente diventare nel corso dell’anno un obiettivo da prendere. Parliamo pur sempre dell’ultima squadra finalista di Conference League che occupa al momento il sesto posto nella Liga spagnola. Non una big di primissimo ordine, ma quasi.

Detto che l’Elche sta facendo un ottimo campionato ed è tranquillo in classifica, pensiamo che nella testa della squadra ospite non è che ci sia tutta questa volontà di andare avanti nella manifestazione. Nonostante per il momento la situazione è molto molto tranquilla, quindi guardando al campionato non ci sta niente di ché preoccuparsi, meglio non rischiare nulla nel corso di questa settimana e pensare solo ed esclusivamente all’impegno nella Liga. Un pensiero che potrebbe anche contagiare la squadra di Pellegrini, senza dubbio, ma i biancoverdi hanno una rosa abbastanza profonda per riuscire a gestire anche questo impegno nel mezzo della settimana.

E poi, come spiegato prima, il Betis ha senza dubbio delle buone possibilità – di sicuro maggiori di quelle dell’Elche, di riuscire ad arrivare in fondo a questa manifestazione. Quindi crediamo che il match possa essere anche abbastanza indirizzato verso una vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Betis-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Elche, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 14 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Betis vincente. E quota anche abbastanza alta per non rischiare nessun’altro pronostico. Match, insomma, che ci pare abbastanza deciso sin dalla vigilia.

Le probabili formazioni di Betis-Elche

BETIS (4-2-3-1): Valles; Gomez, Bartra, Llorente, Rodriguez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Bakambu.

ELCHE (4-1-4-1): Dituro; Nunez, Chust, Pedrosa, Petrot; Aguado; Valera, Neto, Febas, Santiago; Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3