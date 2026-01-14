Pronostico Augusta-Union Berlino: colpaccio esterno con vista Europa

Augusta-Union Berlino è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un Augusta che cerca di rimanere in corsa per la salvezza, non affronta forse quella che è la squadra migliore in questo momento: parliamo infatti di un Union Berlino che vive un ottimo stato di forma che ha chiuso il 2025 con tre vittore di fila e che ha iniziato il 2026 con un pareggio contro il Mainz. Non ci sono negli ospiti ambizioni europee, c’è da dirlo. Ma se l’appetito vien mangiando diciamo che il momento è sicuramente positivo.

I padroni di casa invece hanno iniziato malissimo prendendo quattro sberle sul campo del ‘Gladbach e dimostrando di avere grossi problemi, sia in fase difensiva che offensiva. Complicato in questo modo salvarsi soprattutto perché in questo momento parliamo della squadra che ha la peggiore difesa di tutto il campionato con 32 gol presi. Un’enormità, evidentemente. E se prendi sempre gol poi diventa assai complicato riuscire a vincere le partite.

l’Union Berlino, quindi, ne potrebbe assolutamente approfittare confermando pure il risultato venuto fuori nell’ultima gara giocata su questo campo: vale a dire una vittoria per due a uno dello scorso anno. Insomma, ci pare di intuire l’andazzo di questo match.

Come vedere Augusta-Union Berlino in diretta tv e streaming

La sfida Augusta-Union Berlino è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.80 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Il segno GOL quando si sono affrontate queste due squadre è uscito poche volte. Ma i numeri soprattutto difensivi dell’Augusta spingono verso questa soluzione abbastanza alta come quota, pure. Il rischio, per chi lo volesse correre, vedendo il momento delle due formazioni, è di puntare su una vittoria dell’Union Berlino. Noi comunque saremmo più cauti e andremmo verso una partita con entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Augusta-Union Berlino

AUGUSTA (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannloulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Burke; Ilic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2