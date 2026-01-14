Pronostici Como-Milan: marcatore e tiratori

Como-Milan, i pronostici della sfida valida per uno dei quattro recuperi di Serie A: ecco tutte le dritte

Reduce da due pareggi consecutivi, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a ritrovare il successo per non perdere ulteriore contatto dalle vetta rispondendo anche ai sussulti di Roma e Juventus. Per i rossoneri, però, il tanto “chiacchierato” recupero contro il Como si prospetta una sfida davvero ostica.

Lanciatissimi in classifica e con il morale a mille per il filotto di risultati utili consecutivi in grado di far maturare, i lariani non vogliono lasciare nulla di intentato e puntano a trovare una vittoria che suggellerebbe nel migliore dei modi l’ottimo momento di forma.

Tuttavia, come detto, Pulisic e compagni non possono rallentare ancora il ritmo se vogliono ancora cullare speranze di altissima classifica. Proprio il riferimento all’attaccante statunitense non è casuale: benché non sia ancora al top della forma, l’ex Chelsea è intenzionato a voltare pagina dopo le tante occasioni sprecate contro la Fiorentina.

Como-Milan, i pronostici dell’incontro: i tiratori sul tavolo

Nonostante gli enormi miglioramenti messi in mostra dal pacchetto difensivo di Fabregas, Pulisic non dovrebbe fallire l’appuntamento con il gol: gli otto gol in campionato (frutto di un XG del 5,35) sono un ottimo biglietto da visita dal quale partire.

Spesso pericoloso anche in situazioni di calcio da fermo, Nico Paz può risultare un cliente scomodissimo per la retroguardia del Milan.

Ritornato impattante e decisivo come al solito, il tuttocampista di Fabregas dovrebbe riuscire a ritagliarsi le sue chances per far male alla retroguardia di Maignan contro un avversario che, difendendo basso, tende a concedere qualcosa dalla medio-lunga distanza.

In chiusura, occhio a Bartesaghi. Dotato di una buona struttura fisica, l’esterno di Allegri sta battendo con una certa continuità anche le punizioni. Un dettaglio di non poco conto che, unite alle spiccate doti in fase propulsiva, ne rendono la candidatura in ottica Over 0,5 tiro in porta un’opzione da valutare con attenzione.

