I pronostici di mercoledì 14 gennaio: Coppa d’Africa, Serie A, Bundesliga e League Cup

I pronostici di mercoledì 14 gennaio, ci sono partite di Serie A, Bundesliga e League Cup più le semifinali di Coppa d’Africa

La Nigeria del duo Osimhen-Lookman contro un paese intero, intenzionato a sfruttare questo momento magico che dura ormai da 3 anni per laurearsi campione d’Africa per la prima volta dal 1976. Tra le due semifinali di Coppa d’Africa in programma oggi la più affascinante è sicuramente quella tra le Super Eagles ed i padroni di casa del Marocco, che si sfideranno sul prato verde del Complexe Sportif Moulay Abdellah – impianto nuovo di zecca costruito nella capitale Rabat – per un posto nella finalissima di domenica prossima contro una tra Senegal ed Egitto.

Il pronostico sembra più aperto che mai: Marocco favorito per i bookmaker ma per i padroni di casa non sarà affatto semplice tenere a bada l’attacco nigeriano in una gara che con ogni probabilità non sarà avara di emozioni. Lecito attendersi almeno un gol per squadra.

I pronostici sulle altre partite

Si torna in campo in Serie A dove Inter e Napoli dopo lo scontro diretto di domenica sera terminato in pareggio saranno protagoniste dei recuperi delle partite rinviate in occasione della disputa delle Final Four della Supercoppa Italiana. Tutte e due dovrebbero centrare i tre punti: i nerazzurri contro il Lecce tra l’altro falcidiato dalle assenze, il Napoli contro il Parma.

In Inghilterra si gioca invece la seconda semifinale di League Cup, con il Chelsea del nuovo allenatore Rosenior che affronterà l’Arsenal in un derby che promette gol e scintille.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lipsia-Friburgo, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

NAPOLI (in Napoli-Parma, Serie A, ore 18:30)

(in Napoli-Parma, ore 18:30) AL AHLI (in Al Ahli-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Ahli-Al Taawoun, ore 18:30) INTER (in Inter-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Colonia-Bayern Monaco , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Inter-Lecce , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Albacete-Real Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Arsenal , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Nigeria-Marocco , Coppa d’Africa, ore 21:00

, Coppa d’Africa, ore 21:00 AZ-Ajax, Coppa d’Olanda, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 12.34 GOLDBET ; 6.32 SPORTBET; 12.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Senegal-Egitto, Coppa d’Africa, ore 18:00