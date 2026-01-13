Pronostico Real Sociedad-Osasuna: sarà la quinta volta di fila

Real Sociedad-Osasuna è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Quattro vittorie di fila nelle ultime quattro uscite: la Real Sociedad quando vede l’Osasuna vede rosso oseremmo dire. E in questa sfida da dentro o fuori che mette in palio un pesantissimo posto nei quarti di finale di Coppa del Re, la quinta soddisfazione di fila per i baschi dovrebbe arrivare.

Anche perché sei ai quattro risultati detti prima ci aggiungiamo i quattro di fila positivi che i padroni di casa hanno piazzato tra Liga e Coppa, il quadro crediamo possa essere completo. Anche perché l’Osasuna ha altri pensieri in testa, oggettivamente. Una squadra che lotta per salvarsi – e non è tanto lontana dalla zona rossa – non può distrarsi, non può permettersi di perdere energie e giocatori in una gara di Coppa che alla fine, poi, la vincono sempre le stesse. E la Real Sociedad, dal proprio canto, ha in rosa dei giocatori che possono regalare qualcosa di importante e magari arrivare in fondo, con un poco di fortuna. Insomma, tutti gli ingredienti ci dicono che una vittoria dei padroni di casa sia altamente probabile.

Come vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Osasuna, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 13 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.05 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Real Sociedad vincente. L’Osasuna ha altri pensieri in testa. Partita che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Aramburi, Zubeldia, Martin, Gomez; Gorrotxategi; Kubo, Mendez, Soler, Zakharyan; Guedes.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1