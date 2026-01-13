Pronostico Newcastle-Manchester City: St James’ Park di nuovo indigesto

Newcastle-Manchester City è una partita valida per l’andata delle semifinali di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Newcastle, detentore del trofeo, sogna il bis. Nella passata stagione a trionfare in questa competizione furono proprio le Magpies, che per la prima volta dopo 70 anni hanno potuto riassaporare la gioia di sollevare una coppa prestigiosa come la League Cup (denominata Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione). Rivincerla quest’anno potrebbe avere un sapore ancora più speciale, dal momento che la squadra di Eddie Howe non è sicura – almeno per ora – di conquistare l’Europa attraverso il campionato.

Dopo ventuno turni di Premier League i bianconeri sono sesti in classifica, a sole tre lunghezze dal Liverpool e dalla zona Champions League. Fino a qualche settimana fa, però, la situazione non era così rosea: il Newcastle si è rifatto sotto grazie alle tre vittorie consecutive conquistate tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno, approfittando di un calendario abbordabile (Burnley, Leeds e Palace) ma anche di una classifica cortissima per quanto riguarda l’agguerrita corsa per un posto nelle coppe europee.

Le Magpies volano nelle coppe

Nell’ultimo weekend Tonali e compagni hanno superato pure il turno di FA Cup, spuntandola ai calci di rigore con il Bournemouth. Implacabili, le Magpies, nelle coppe nazionali: in League Cup, infatti, hanno già fatto fuori due club di Premier League come Tottenham e Fulham, battuti rispettivamente 2-0 e 2-1 a St James’ Park. Vittorie che hanno consentito agli uomini di Howe di tornare in semifinale, dove li attende il Manchester City di Pep Guardiola.

I Cityzens hanno rifilato 10 gol all’Exeter nel fine settimana, superando il turno di FA Cup con una facilità irrisoria. Non è bastato però per mettersi alle spalle la delusione per i tre pareggi di fila in campionato che sono stati un duro colpo per le ambizioni di titolo, visto che l’Arsenal capolista nel frattempo è volato a +6.

L’allenatore catalano può tuttavia consolarsi con una striscia di imbattibilità che va avanti da novembre: in patria il Manchester City non perde proprio dal ko rimediato a St James’ Park con il Newcastle, una delle quattro squadre finora capaci di dare un dispiacere ai Cityzens in Premier League. Guardiola dovrebbe confermare la coppia di difensori centrali formata da Khusanov e Alleyne, ma rispetto alla sfida con l’Exeter c’è da aspettarsi qualche cambio: Matheus Nunes, O’Reilly e Nico Gonzalez giocheranno con ogni probabilità dal 1′, solo panchina per il nuovo arrivato Semenyo, subito in gol alla prima da titolare. Tanti gli assenti invece in casa Newcastle: indisponibili Burn, Schar, Krafth e Lascelles. In forte dubbio anche Elanga.

Il pronostico

Lo scorso novembre fu il Newcastle a prevalere nel match di campionato: le Magpies la spuntarono 2-1 grazie ad una doppietta di Barnes. Più in generale, i bianconeri hanno evitato due volte la sconfitta negli ultimi tre confronti con il City, che dal 2021 ha espugnato solo una volta St James’ Park. Secondo noi, dunque, ci sono i presupposti per assistere ad un match equilibrato, in cui entrambe dovrebbero andare a segno. Il Newcastle, imbattuto in casa da settembre, dovrebbe riuscire ad ottenere un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester City

NEWCASTLE (4-2-3-1): Ramsdale; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes; Gordon, Woltemade, Barnes; Wissa.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne, O’Reilly; Nico Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2