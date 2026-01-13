Pronostico Lipsia-Friburgo: difendere il terzo posto

Lipsia-Friburgo è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Lipsia ha chiuso l’anno con due sconfitte. E non ha giocato nello scorso fine settimana per il rinvio del match contro il St. Pauli. Il terzo posto però è ancora saldamente in mano a questa squadra che sta disputando, nonostante la chiusura dell’anno negativa, una grandissima stagione, totalmente diversa da quella messa in piedi nella passata annata.

Sono sei i punti di vantaggio che queste squadre hanno diversi in classifica, a vantaggio dei padroni di casa che come detto hanno pure un match in meno. Una situazione che permette al Lipsia di guardare con molto interesse alla possibilità intanto di allontanarsi in maniera definitiva da una squadra che da qui alla fine dell’anno avrà comunque ambizioni europee, e di mantenere stretto il posto Champions. E poi magari vincere quando sarà il recupero. Di certo dei passi falsi non sono ammessi adesso.

Una sola sconfitta in casa quest’anno per il Lipsia, quella contro il Leverkusen appunto prima di andare alla pausa. Poi solo vittorie, contro tutti. E questo è il fattore che potrebbe assolutamente fare la differenza in questo match. Un fattore importante, quello del pubblico amico, contro un Friburgo che fuori balbetta e non riesce a dare in nessun modo continuità alle proprie prestazioni esterne. Insomma, ci pare di poterci sbilanciare su questo pronostico.

Come vedere Lipsia-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Friburgo è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tre gol complessivi e vittoria del Lipsia. Non può che finire in questo modo la sfida di mercoledì sera.

Le probabili formazioni di Lipsia-Friburgo

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Schlager; Harder, Romulo, Diomande.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Suzuki, Grifo; Holer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1