Pronostico Deportivo La Coruna-Atletico Madrid: il Cholo non può sbagliare

Deportivo La Coruna-Atletico Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Simeone ha chiesto scusa, intanto, sia a Florentino Perez che a Vinicius nella conferenza stampa di presentazione a questo match. Lo ha fatto perché aveva detto – e qualche immagina l’avrete vista – proprio all’attaccante nel corso della semifinale di Supercoppa che il presidente lo avrebbe cacciato presto: “Non è stata una cosa bella” il commento del Cholo. Meglio farle le scuse che far passare tutto in cavalleria.

Detto questo, e pensando alla partita contro una nobile decaduta del calcio spagnolo come il Deportivo la Coruna (i più attempati ricorderanno le sfide al Milan e alla Juventus in Champions League), l’Atletico deve per forza vincere perché, fondamentalmente (a meno di clamorosi colpi di scena) qualora volesse alzare un trofeo alla fine di questa stagione solamente la Coppa del Re potrebbe fare. Insomma, si deve andare avanti a tutti i costi.

Raspadori è stato convocato dal Cholo – come sappiamo è al centro di voci di mercato – e secondo alcuni potrebbe anche partire dall’inizio. Sarebbe la saracinesca abbassata ad una possibile soluzione di mercato e a questo fattore guardano con interesse i tifosi della Roma e del Napoli. Per il resto le scelte saranno quasi tutte le prime, perché come detto i Colchoneros devono andare avanti per non chiudere in anticipo una stagione complicata. L’ultimo scontro diretto risale al 2018: vittoria dell’Atletico con calcio di rigore di Gameiro. I madrileni non perdono con il Depor in una partita ufficiale dal 2009. Il conto verrà aggiornato.

Come vedere Deportivo La Coruna-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo La Coruna-Atletico Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 13 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Senza particolari problemi dovrebbe arrivare la vittoria dell’Atletico Madrid. Simeone non si può davvero prendere il lusso di sbagliare in questa manifestazione, l’unica realmente che rimane in piedi per la sua squadra.

Le probabili formazioni di Deportivo La Coruna-Atletico Madrid

DEPORTIVO LA CORUNA (4-4-2): Fernandez; Altimira, Noubi, Barcia, Quagliata; Luismi, Villares, Soriano, Mella; Stoichkov, Hernandez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Baena; Raspadori, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3