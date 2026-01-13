Pronostico Cultural Leonesa-Athletic Bilbao: la legnata serve per ripartire

Cultural Leonesa-Athletic Bilbao è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Le legnata presa nella semifinale di Supercoppa contro il Barcellona deve essere uno stimolo per l’Athletic Bilbao. Il compito per i baschi è quello di eliminare una squadra di Segunda Division – metà classifica – e cercare di dimenticare quello che s’è visto a Gedda. Una squadra che mai è entrata in partita e che ha perso con merito.

Forse non ci sono – o forse sì – i cinque gol che i catalani hanno messo a segno. Di certo la figura è stata pessima e ha messo anche a rischio il futuro del tecnico Valverde. Sì, i commentatori spagnoli ci sono andati davvero giù in maniera pesante e un’altra sconfitta, venendo quindi eliminati da una coppa che il Bilbao vuole vincere, potrebbe costare cara. Ecco perché di turnover non ce ne sarà. Ecco perché il tecnico ospite manderà in campo la migliore formazione possibile, almeno stando alle previsioni della vigilia, per non rischiare davvero nulla.

Un sogno, quello dei padroni di casa (che hanno eliminato il Levante nel turno precedente con una rete dopo pochi minuti difesa poi fino alla fine) si chiuderà in un gelido lunedì sera di gennaio. Ma è già stato abbastanza importante arrivare fino a qui. Non ci saranno possibilità onestamente di vedere cambi di programma o sogni che vanno avanti. Per il Bilbao, dopo la figuraccia, questa partita è diventata troppo importante per non essere affrontata nel migliore dei modi e con la giusta concentrazione.

Come vedere Cultural Leonesa-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Cultural Leonesa-Athletic Bilbao, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 13 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Per tutto quello che vi abbiamo riportato prima è evidente che crediamo che il Bilbao possa vincere il match senza subire nemmeno un rete. Sarebbe importante dopo quelli presi dal Barcellona. La quota del 2 vale tantissimo vedendo quelle che sono le differenze tra queste due squadre.

Le probabili formazioni di Cultural Leonesa-Athletic Bilbao

CULTURAL LEONESA (4-4-2): Badia; Calero, Barzic, Fornos, Hinojo; Tresaco, Ojeda, Bicho, Mboula; Chacon, Collado.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; Gorosabel, Vivian, Lekue, Boiro; Rego, Jaurigezar; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2