Pronostico Colonia-Bayern Monaco: altra prova di forza

Colonia-Bayern Monaco è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quello che il Bayern Monaco ha fatto contro il Wolfsburg nello scorso fine settimana alla ripresa della Bundesliga dopo la sosta natalizia è qualcosa di clamoroso. E non si parla di una partita così, si parla di una sfida contro una squadra comunque importante, totalmente distrutta dallo strapotere dei ragazzi di Kompany.

Il Bayern Monaco ha perso solamente una volta in questa stagione contro l’Arsenal in Champions League. E infatti ha praticamente blindato la vittoria del campionato e avrà il modo per prepararsi al meglio per la massima competizione europea che ritornerà alla fine del mese. Quindi adesso è meglio cercare di vincere ancora, visto che i pensieri sono al campionato e, magari, arrivati a questo punto, l’obiettivo è quello di non perdere nemmeno una partita in Patria per tutto l’anno. Non è un compito impossibile oggettivamente visto che parliamo di una squadra che è nettamente superiore a tutte le altre e che, soprattutto, ha una mentalità enorme, pazzesca.

Contro un Colonia sereno a metà classifica la situazione ci pare indirizzata e decisa senza nessuna possibilità che il match possa finire in maniera diversa. No, la prova di forza contro il Wolfsburg verrà ripetuta, non nel finale (quello capita una volta ogni tanto) ma sempre nella mentalità e nell’atteggiamento. Quello non cambia mai.

Come vedere Colonia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Colonia-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.23 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

L’unica pecca, se vogliamo comunque chiamarla così, di questo Bayern, è il fatto che subisce forse qualche in gol in più del dovuto. Un tema sul quale Kompany sta lavorando. Quindi, la gara, oltre a regalare almeno tre reti complessive potrebbe pure regalare almeno una rete per squadra. Ma comunque, la vittoria esterna come potete anche voi immaginare, non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco

COLONIA (3-4-3): Schwabe; Sebulonsen, Krauss, Simpson-Pusey; Thielmann, Huseinbasic, Johannesson, Castro-Montes; Schenten, Ache, Kaminski.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3