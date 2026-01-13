Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa

Albacete-Real Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Il terremoto c’è stato. Ve lo avevamo anche anticipato in queste colonne: per chi non lo sapesse, pochi, il Real Madrid dopo la sconfitta contro il Barcellona nella finale di Supercoppa ha esonerato Xabi Alonso e ha preso Arbeloa. Una scelta dettata dai risultati non certo del tutto positivi arrivati negli ultimi mesi eppure, lo spagnolo, era partito bene. Ma si sa, o hai le spalle davvero larghe oppure al Real rischi sempre, ogni giorno.

Evidente che la scelta di Arbeloa sia una di passaggio per il resto della stagione. Poi si vedrà nei prossimi mesi quello che riuscirà a fare. Di certo il nuovo tecnico il debutto ce lo ha soft sul campo dell’Albacete in questa prima gara di Coppa del Re del 2026. Una sfida che arriva a pennello per iniziare a conoscersi, ad annusarsi, a capire quale direzione prendere per il futuro del Real Madrid. Un solo giorno di lavoro, quello di martedì, poi il match. Quindi nessuno si inventerà nulla e crediamo che anche il turnover sarà poco, mirato. Magari si vedrà in campo Mbappé che è stato fuori per infortunio e che è rientrato solamente nella finale, anche per riprendere un poco il ritmo partita. E poi, onestamente, quelli che scenderanno in campo dovranno per forza di cose cercare di convincere il loro allenatore. Si sa, cambia tutto quando c’è questo cambio tecnico.

Ci aspettiamo a dire il vero anche un Real voglioso di mettersi alle spalle l’ultima delusione. E poi sappiamo bene pure un’altra cosa. Da quelle parti si deve vincere sempre, anche le amichevoli. Arbeloa che quella maglia l’ha indossata lo sa benissimo.

Come vedere Albacete-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Albacete-Real Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 14 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.19 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.88 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Magari l’avventura di Arbeloa potrebbe iniziare senza subire reti, aggiustando di fatto quello che è stato il problema di Alonso, che ha preso sempre troppi gol. Quindi vittoria esterna, senza dubbio, dentro un match con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Albacete-Real Madrid

ALBACETE (4-4-2): Marino; Lopez, Vallejo, Moreno, Jogo; Lazo, Rodriguez, Melendez, Valverde; Medina, Betancor.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Jimenez, Alaba, Asensio, Garcia; Guler, Ceballos, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3