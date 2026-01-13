Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa

di

Albacete-Real Madrid è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Il terremoto c’è stato. Ve lo avevamo anche anticipato in queste colonne: per chi non lo sapesse, pochi, il Real Madrid dopo la sconfitta contro il Barcellona nella finale di Supercoppa ha esonerato Xabi Alonso e ha preso Arbeloa. Una scelta dettata dai risultati non certo del tutto positivi arrivati negli ultimi mesi eppure, lo spagnolo, era partito bene. Ma si sa, o hai le spalle davvero larghe oppure al Real rischi sempre, ogni giorno.

Pronostico Albacete-Real Madrid
Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa

Evidente che la scelta di Arbeloa sia una di passaggio per il resto della stagione. Poi si vedrà nei prossimi mesi quello che riuscirà a fare. Di certo il nuovo tecnico il debutto ce lo ha soft sul campo dell’Albacete in questa prima gara di Coppa del Re del 2026. Una sfida che arriva a pennello per iniziare a conoscersi, ad annusarsi, a capire quale direzione prendere per il futuro del Real Madrid. Un solo giorno di lavoro, quello di martedì, poi il match. Quindi nessuno si inventerà nulla e crediamo che anche il turnover sarà poco, mirato. Magari si vedrà in campo Mbappé che è stato fuori per infortunio e che è rientrato solamente nella finale, anche per riprendere un poco il ritmo partita. E poi, onestamente, quelli che scenderanno in campo dovranno per forza di cose cercare di convincere il loro allenatore. Si sa, cambia tutto quando c’è questo cambio tecnico.

Ci aspettiamo a dire il vero anche un Real voglioso di mettersi alle spalle l’ultima delusione. E poi sappiamo bene pure un’altra cosa. Da quelle parti si deve vincere sempre, anche le amichevoli. Arbeloa che quella maglia l’ha indossata lo sa benissimo.

Come vedere Albacete-Real Madrid in diretta tv e streaming

Come vedere Albacete-Real Madrid
Come vedere Albacete-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Albacete-Real Madrid, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 14 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.19 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.88 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Magari l’avventura di Arbeloa potrebbe iniziare senza subire reti, aggiustando di fatto quello che è stato il problema di Alonso, che ha preso sempre troppi gol. Quindi vittoria esterna, senza dubbio, dentro un match con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Albacete-Real Madrid

ALBACETE (4-4-2): Marino; Lopez, Vallejo, Moreno, Jogo; Lazo, Rodriguez, Melendez, Valverde; Medina, Betancor. 
REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Jimenez, Alaba, Asensio, Garcia; Guler, Ceballos, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.  

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3

