Pronostico Alavés-Rayo Vallecano: succede come nel 2018

Alaves-Rayo Vallecano è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Un ottavo di finale, in gara secca, è sempre una partita importante. Da affrontare ovviamente nel miglior modo possibile. Alaves e Rayo Vallecano si sfidano di nuovo dopo un paio di mesi, era ottobre quando il Rayo riuscì a vincere uno a zero in campionato.

Dal 2018 a queste parte parliamo sempre di partite sul filo del rasoio, molto sentite per la classifica, tant’è che mai, da quell’anno ad oggi, questa gara ha regalato almeno tre gol complessivi. Potrebbe cambiare tutto, in questa occasione: parliamo pur sempre di un match di Coppa nel quale, vuoi o non vuoi, le attenzioni non possono essere le stesse di quando si gioca in campionato ed è un fattore questo che potrebbe assolutamente fare la differenza nell’economia della partita. Di certo non parte nessuna delle due squadre favorita, o almeno una davanti all’altra. L’equilibrio che come detto c’è stato nel corso delle ultime stagioni non permette di sbilanciarsi sotto nessun aspetto (occhio che si potrebbe pure andare oltre il novantesimo) ma quello che possiamo dire è che prima o poi, anche per via della legge dei grandi numeri che sappiamo benissimo come ci veda benissimo, il fatto che un match del genere non regali almeno tre gol debba finire.

Che non sia davvero questa l’occasione giusta? Crediamo possa andare davvero così e sotto vi diamo il nostro pronostico.

Come vedere Alaves-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Rayo Vallecano, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma mercoledì 14 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.15 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Con un segno GOL dato oltre due volte la posta crediamo che non c’è altro da fare. Una quota altissima, troppo grossa per non essere presa in considerazione dopo tutto quello che vi abbiamo raccontato.

Le probabili formazioni di Alaves-Rayo Vallecano

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Pacheco, Tenaglia, Parada; Blanco; Calebe, Ibanez, Suarez, Alena; Martinez.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Mendy, Lejeune, Chavvaria; Valentin, Diaz; de Frutos, Palazon, Garcia; Martin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1