I pronostici di martedì 13 gennaio: Coppa Italia, Bundesliga, League Cup e Coppa del Re

Tra la Roma e i quarti di finale di Coppa Italia – dove gli uomini di Gian Piero Gasperini troverebbero l’Inter – c’è il Torino. Che, guarda caso, i giallorossi dovranno affrontare anche nel prossimo fine settimana in campionato, ma a campi invertiti. Due sfide nel giro di pochi giorni con i granata, dunque, da vincere entrambe per poter rimanere in corsa su tre fronti.

Mancini e compagni nel frattempo si sono risollevati alla grande dopo la sconfitta di Bergamo nella prima del 2026: nel turno infrasettimanale sono andati a vincere a Lecce (0-2) e con lo stesso risultato sabato scorso hanno domato il Sassuolo, piegato nella ripresa grazie alle reti di Koné e Soulé. Terzo successo nelle ultime quattro giornate.

Una delle tre sconfitte casalinghe della Roma in campionato è avvenuta proprio contro il Torino, che lo scorso settembre a sorpresa la spuntò 1-0 grazie al graffio di Simeone, espugnando l’Olimpico. Improbabile che i granata realizzino un’altra impresa di questa portata ma potremmo assistere ad un match più equilibrato del previsto. La squadra di Gasperini, infatti, è in emergenza ed in coppa potrebbe essere meno concentrata del solito in fase di non possesso. Non è da escludere, dunque, che il Torino riesca a segnare almeno una rete.

I pronostici sulle altre partite

Il Newcastle, detentore della League, sogna subito il bis. Nella passata stagione a trionfare in questa competizione furono proprio le Magpies, che per la prima volta dopo 70 anni hanno potuto riassaporare la gioia di sollevare una coppa importante come la League Cup (denominata Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione). Rivincerla quest’anno potrebbe avere un sapore ancora più speciale, dal momento che la squadra di Eddie Howe non è sicura – almeno per ora – di conquistare l’Europa attraverso il campionato.

Dopo ventuno turni di Premier League i bianconeri sono sesti in classifica, a sole tre lunghezze dal Liverpool e dalla zona Champions League. Fino a qualche settimana fa, però, la situazione non era così rosea: il Newcastle si è rifatto sotto grazie alle tre vittorie consecutive conquistate tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno, approfittando di un calendario abbordabile (Burnley, Leeds e Crystal Palace) ma anche di una graduatoria cortissima per quanto concerne la corsa per un posto nelle coppe europee.

Il Manchester City è avversario ben più temibile e vista la valanga di gol segnati e subiti dal Newcastle nell’ultimo periodo, è lecito attendersi una partita con gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Mainz-Heidenheim, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)

(in Borussia Dortmund-Werder Brema, ore 20:30) AL ITTIHAD (in Damac-Al Ittiahd, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Damac-Al Ittiahd, ore 18:30) REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Osasuna, Coppa del Re, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stoccarda-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Borussia Dortmund-Werder Brema , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Bayeux-Marsiglia, Coppa di Francia, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Manchester City , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Roma-Torino , Coppa Italia, ore 21:00

, Coppa Italia, ore 21:00 Amburgo-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 12.34 GOLDBET ; 6.32 SPORTBET; 12.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 18:30