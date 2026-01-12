Pronostico Nigeria-Marocco, i padroni di casa contro Osimhen: sfida tra titani

Nigeria-Marocco è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La Nigeria del duo Osimhen-Lookman contro un paese intero, intenzionato a sfruttare questo momento magico che dura ormai da 3 anni per laurearsi campione d’Africa per la prima volta dal 1976. Tra le due semifinali la più affascinante è sicuramente quella tra le Super Eagles ed i padroni di casa del Marocco, che si sfideranno sul prato verde del Complexe Sportif Moulay Abdellah – impianto nuovo di zecca costruito nella capitale Rabat – per un posto nella finalissima di domenica prossima contro una tra Senegal ed Egitto.

Entrambe hanno fatto la voce grossa nei quarti di finale, sbarazzandosi rispettivamente di due avversarie temibili come Algeria e Camerun. Il Marocco, con due gol per tempo, si è imposto 2-0 sui Leoni Indomabili. Ad aprire le danze l’ex Milan Brahim Diaz – quinto gol per il giocatore del Real Madrid – poi nella ripresa a chiudere i conti c’ha pensato l’attaccante del PSV Eindhoven Saibari.

La difesa di ferro del Marocco

Chirurgici e sicuri di sé gli uomini di Walid Regragui, sempre molto organizzati nella propria metà campo. Nelle cinque gare disputate finora il Marocco ha incassato solamente una rete, nel match contro il Mali nella fase a gironi. La selezione che nel Mondiale 2022 è arrivata quarta, scrivendo un pagina di storia del calcio africano (prima a raggiungere le semifinali nella rassegna iridata), sta gestendo egregiamente anche la pressione. Giocare in casa, si sa, può essere anche uno svantaggio, dal momento che le aspettative pesano in maniera considerevole.

Un “dettaglio” su cui cercherà di fare leva la Nigeria, intenta a castigare un’altra nordafricana dopo l’Algeria. Trascinate da Osimhen – l’ex Napoli ha segnato 4 reti, una in più dell’atalantino Lookman – le Super Eagles hanno schiantato 2-0 i Fennecs, confermando di essere in gran forma sul piano realizzativo. Se il Marocco brilla in fase di non possesso, le Super Eagles sono formidabili in attacco: 14 i gol segnati tra fase a gironi e fase ad eliminazione diretta, nessuno è stato in grado di fare meglio di loro. Il commissario tecnico Eric Chelle punta sulla prolificità per riportare la Nigeria in finale dopo due anni. L’ultima affermazione delle Super Aquile in Coppa d’Africa risale però al 2013.

Come vedere Nigeria-Marocco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nigeria e Marocco, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

I precedenti sono abbastanza datati. L’ultimo nel 2018, con il Marocco che si impose 4-0 nella finale del campionato delle nazioni africane, competizione riservata però solamente a quei giocatori che militano nei campionati del proprio paese. Il pronostico, stavolta, sembra più aperto che mai: Marocco favorito per i bookmaker ma per i padroni di casa non sarà affatto semplice tenere a bada l’attacco nigeriano in una gara che con ogni probabilità non sarà avara di emozioni. La Nigeria dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta almeno nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Nigeria-Marocco

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1