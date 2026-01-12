Pronostico Borussia Dortmund-Werder Brema: i numeri sono fondamentali

Borussia Dortmund-Werder Brema è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Imbattuto in 12 degli ultimi 13 scontri diretti contro il Werder Brema (che non ha giocato nello scorso fine settimana per il rinvio della propria partita), il Borussia Dortmund, secondo in classifica nella Bundesliga ma a distanza siderale dal Bayern Monaco che di fatto ha chiuso tutti i giochi, cerca la prima vittoria di questo 2026 contro una squadra “amica”.

I numeri che vengono fuori infatti permettono di dire che difficilmente ci saranno scossoni in questo match. E per scossoni intendiamo cambiamenti di programma. Anche perché, se in generale c’è una statistica sicuramente positiva – che è quella che vi abbiamo raccontato – ce n’è un’altra che deve per forza di cose essere migliorata.

E che riguarda le partite interne che il Dortmund ha giocato contro il Werder, soprattutto le ultime sei in casa: due sole vittorie con altrettanti pareggi e due sconfitte (arrivate anche prima dei 13 e ultimi scontri diretti ovviamente), un segnale che deve essere cambiato. Una statistiche da ribaltare. I gialloneri sono ripartiti con un pareggio (3-3) su un campo complicato dimostrando il solito carattere offensivo abbinato ad una difesa troppi distratta per riuscire a raggiungere dei risultati. Però c’è da dire una cosa: nelle nove vittorie che i padroni di casa fino al momento hanno preso in questo campionato, in otto occasioni il Dortmund non ha subito gol. Un dato che però, anche in questo caso, verrà ribaltato: vi diciamo tutto nel nostro pronostico.

Come vedere Borussia Dortmund-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Werder Brema è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.35 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Decima vittoria in campionato per il Dortmund, la seconda subendo almeno una rete.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Werder Brema

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Stark, Schmidt; Stage, Lynen; Puertas, Schmid, Njinmah; Milosevic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1