Pronostico Amburgo-Bayer Leverkusen: prima gioia del nuovo anno

Amburgo-Bayer Leverkusen è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite – due nelle ultime nove – hanno complicato il cammino dell’Amburgo in questo campionato: adesso la formazione biancoblu rischia grosso, visto che si ritrova solamente a 4 punti dalla zona rossa della classifica. Ok, c’è sicuramente il tempo per venirne fuori e le qualità ci sono per stare lontani da una situazione che si potrebbe rivelare complicata, ma è meglio rimanere ben concentrati.

Il 2026 per l’Amburgo è iniziato male con una sconfitta sul campo del Friburgo. Anche per il Leverkusen (terzo in classifica) l’avvio è stato clamorosamente da dimenticare con una sconfitta interna – e pesantissima nel risultato – contro lo Stoccarda. Le Aspirine devono dimenticare in fretta e ritrovare un certo equilibrio difensivo che è mancato nel corso delle ultime uscire. Ha quasi sempre preso gol questa squadra che di solito concede poco e segna tanto.

In generale, senza ulteriormente dilungarci, parliamo di due squadre in cerca di riscatto immediato. E crediamo che lo possa trovare, per via delle qualità tecniche in tutti i reparti, il Bayer Leverkusen: anche perché negli ultimi cinque scontri diretti contro l’Amburgo ha vinto quattro volte.

Come vedere Amburgo-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Bayer Leverkusen è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 2.05 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La prima cosa che deve fare il Leverkusen è ritrovare la solidità difensiva perduta. Ci vorrà del tempo, quindi un gol subito ci sta tutto. Ma la vittoria dovrebbe comunque arrivare per gli ospiti, dentro un match da almeno tre reti complessive ovviamente.

Le probabili formazioni di Amburgo-Bayer Leverkusen

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Ramos; Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim; Vieira, Downs, Dompe.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Belocian; Arthur, Tillman, Fernandez, Grimaldo; Hofmann, Tella; Terrier.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2