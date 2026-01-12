Pronostici Genoa-Cagliari: marcatore e tiri in porta

Pronostici Genoa-Cagliari: il lunedì della Serie A si apre con una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Le nostre scelte

Si sono affrontate un paio di settimane fa Genoa e Cagliari, in Sardegna, ed è finita 3-3. Una partita ricca di emozioni e di gol. Ora, non crediamo che questo finale si possa ripetere in Liguria, ma di certo parliamo di due allenatori che nonostante lottino per la salvezza hanno delle idee importanti in fase offensiva. Hanno l’obiettivo di dominare la partita, senza lasciarla andare. E questo è un fattore che piace. A tutti. Soprattutto a noi che dobbiamo scegliere i marcatori.

Quindi, in una gara dove i padroni di casa – forti del pareggio contro il Milan a San Siro arrivato anche con amarezza per il rigore sbagliato all’ultimo secondo – partono leggermente avanti nelle nostre scelte, andiamo a vedere insieme chi potrebbe essere l’uomo decisivo. Anzi, gli uomini decisivi.

Pronostici Genoa-Cagliari: le nostre scelte

Da quando De Rossi si è seduto in panchina, Colombo è tornato a segnare con una regolarità che prima d’ora non aveva mai avuto. Un giocatore che in questo momento è in fiducia (sono quattro per lui i gol stagionali) un giocatore che si potrebbe prendere un’altra soddisfazione nel pomeriggio del Ferraris. Parliamo di un attaccante ancora giovane che sta crescendo. E che ha trovato la titolarità sicura che gli permette di fare anche delle giocate che prima non aveva proprio in testa. Potrebbe essere lui l’uomo giusto.

Ci prova spesso dalla distanza Ruslan Malinovskyi. Ci prova spesso e in altrettante occasioni trova lo specchio della porta. Ad esempio con il Pisa in casa, nell’ultima gara appunto giocata davanti al pubblico amico, ha calciato in due occasioni verso i pali difesi da Semper. E poi crediamo che se ci sarà un altro calcio di rigore per il Genoa si dovrebbe presentare lui dagli undici metri.

Quattro tiri totali contro la Cremonese nel pareggio che la truppa di Pisacane ha trovato in Lombardia. Nessuno nello specchio: ma quando cerchi il tiro con questa regolarità prima o poi i pali li trovi per forza. Borrelli del Cagliari è un attaccante che per via delle assenze e anche per quello che ci mette (grande voglia e agonismo) si è guadagnato la fiducia. Un giocatore che potrebbe mettere in difficoltò la difesa ligure.

Quindi, andando a ricapitolare: Colombo marcatore plus, Borrelli over 0,5 tiri in porta plus e Malinovskyi over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,77 volte la posta.