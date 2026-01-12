Pronostici Al Hilal-Al Nassr: marcatore e tiri in porta

Pronostici Al Hilal-Al Nassr: il campionato saudita oggi potrebbe prendere una piega importante. Le scelte per marcatore e tiri in porta

Simone Inzaghi ha quattro punti di vantaggio sulla Ronaldo e soci e sogna l’allungo importante, forse decisivo, per il campionato saudita.

Di certo per il cammino fatto fino ad oggi l’Al Hilal del tecnico italiano – che ieri ha pure rinforzato la difesa prendendo Pablo Marì – è favorito. Con grosse possibilità di prendersi l’intero malloppo e sfruttando il momento un po’ così dei gialli ospiti che non vincono da tre partite (due sconfitte). Parliamo del secondo miglior attacco del campionato (con 35 gol fatti) e della migliore difesa (insieme a quella ospite) con 12 reti subite. Insomma, ci sono i presupposti per vedere una partita intanto bella, vista la grossa qualità dei protagonisti che scenderanno in campo dal primo minuto e pure ricca di gol. Che è poi quello che interessa a noi. Quindi andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi in questo match.

Pronostici Al Hilal-Al Nassr: ecco gli uomini decisivi

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere del campionato con 14 gol. Un cecchino. Sì, segna ancora e lo fa in tutti i modi il portoghese che, su SportBet, ha un valore di 1,92 volte la posta. Evidente che l’Al Nassr per forza di cose si dovrà affidare a lui per cercare di tenere in vita il campionato e vincere questa partita. E noi ci affidiamo a lui per la scelta del marcatore. Non potrebbe essere altrimenti.

Per quanto riguarda occhio a Milinkovic-Savic che potrebbe trovare almeno una conclusione nei pali, a Joao Felix (13 gol stagionali) e pure a Nunez, attaccante dei padroni di casa che giocherà titolare sfilando il posto a Marcos Leonardo. Conosciamo tutti la cattiveria di questo centravanti e la fame di gol che ha. E ci aspettiamo almeno due tiri. Infine come non menzionare Theo Hernandez, che segna in tutti i modi, come al solito, anche su calcio di punizione. Un giocatore davvero incredibile.

Chiudiamo infine con una chicca: sarà una partita davvero durissima, utilizziamo un termine che si utilizza poco in questo momento: “maschia”. Ecco perché ci potrebbe pure essere un calcio di rigore nel corso del match. E su SportBet, questa quota, è davvero succulenta: la concessione di un tiro dagli undici metri si gioca a 2,80 volte la posta. Molto molto alta.

Quindi, facendo un riepilogo: Ronaldo marcatore a 1,92 su SportBet, Milinkovic-Savic over 0,5 tiri in porta su Bet365 ha un valore di 1,30 volte la posta; Theo Hernandez over 0,5 tiri in porta ha un valore di 1,83 volte la posta su Bet365; Darwin Nunez over 1,5 tiri in porta ha un valore di 1,44 su Bet365; Joao Felix over 0,5 tiri in porta ha un valore di 1,20 su Bet365.