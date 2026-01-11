Pronostico Siviglia-Celta Vigo: la certezza è che segnano entrambe

Siviglia-Celta Vigo è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Tre sconfitte di fila in tutte le manifestazioni – nel mezzo anche l’eliminazione in Coppa del Re – di certo non aiutano il Siviglia ad arrivare nel migliore dei modi a questo match. E la classifica, anche se non è del tutto preoccupante – ci sono diverse squadre che fanno da cuscinetto alla zona retrocessione anche se è distante solo tre punti – deve essere guardata.

Sta bene invece il Celta: a soli tre punti dal Betis che occupa il sesto posto e quindi l’ultimo utile per la zona Europa. Una squadra che viene dai quattro gol rifilati al Valencia ma che, soprattutto, ha un record importante in questa Liga. I baschi infatti sono la quarta squadra per numero di punti fatti in trasferta: quindici in otto partite. E per una squadra che non è che lotta per il primo posto sono un bottino davvero importante. La situazione, quindi, ci pare delineata. Anche se il Siviglia ha in rosa dei giocatori importanti che in qualsiasi momento possono fare la differenza. Stesa cosa lo possiamo dire per il Celta, che nelle ultime cinque partite giocate in Andalusia in tre occasioni è tornato a casa con un risultato positivo. Ora, il colpo esterno rimane comunque complicato, ma è evidente che la truppa di Almeyda non è in grado in questo momento storico di vincere questo tipo di partite.

Come vedere Siviglia-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Celta Vigo, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Se dovessimo per forza sbilanciarci diremmo che il Celta potrebbe vincere questa partita. Ma siamo cauti. E oltre a dirvi che ci aspettiamo sicuramente una gara da almeno un gol per squadra (ed è questo il nostro pronostico sicuro) crediamo alla fine che un pareggio potrebbe venire fuori e fare tutti contenti.

Le probabili formazioni di Siviglia-Celta Vigo

SIVIGLIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; J Sanchez, Agoume, Mendy, Oso; Sow; Romero, A Sanchez.

CELTA VIGO (4-2-3-1): Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1