Pronostico Psg-Paris FC: festa anche dopo il 90esimo

Psg-Paris FC è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Si dice che la fortuna aiuta gli audaci. E allora ecco che il Psg si può ritenere davvero fortunato. Perché come era successo nella Supercoppa Europea, ha fatto lo stesso in quella di Francia. Pareggio all’ultimo secondo – ma che errore del Marsiglia in fase di non possesso palla – e poi vittoria ai rigori. Per iniziare il 2026 con l’ennesimo trofeo. Un’abitudine per la squadra parigina.
Un altro derby nello spazio di poco tempo dopo quello in campionato. Stavolta c’è in palio il passaggio del turno in Coppa di Francia e oggettivamente il finale non dovrebbe cambiare. Anzi, rispetto al 2-1 arrivato in campionato, crediamo che il parziale potrebbe essere diverso per un motivo molto semplice. Entrambi gli allenatori dovrebbero fare un poco di turnover, ma se lo fa il Psg le cose non è che cambino più di tanto. Rimane una rosa incredibile, una di quelle che mirano a vincere tutto sia in Patria che in Europa. Giusto così. E il Paris Fc sa benissimo che è meglio pensare al campionato, meglio pensare alla possibilità di rimanere in Ligue 1 senza andare davvero a sprecare energie in questa manifestazione.
Come vedere Psg-Paris FC in diretta tv e in streaming
Psg-Paris FC è in programma lunedì alle 21:10. I diritti della Coppa di Francia in Italia non sono stati acquisiti da nessuno, quindi la gara in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in streaming.
Comparazione quote
La vittoria del Psg è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Lottomatica.
Il pronostico
Gara almeno da tre reti complessive come successo in campionato. Gara che il Psg vincerà sicuramente dopo la festa con i propri tifosi davanti alla Supercoppa conquistata contro il Marsiglia. Sarà festa lunga, ben oltre il 90esimo.
Le probabili formazioni di Psg-Paris FC
PSG (4-2-3-1): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Mayulu, Vitinha, Ruiz; Doue, Ramos, Barcola.
PARIS FC (3-4-1-2): Trapp; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila; Gory, M. Lopez, Marchetti, Ikone; Geubbels.