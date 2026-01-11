Pronostico Liverpool-Barnsley: Slot non può sbagliare

Liverpool-Barnsley è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ha mollato troppo presto il Liverpool. E ha chiuso ogni possibilità di andare a prendersi di nuovo la Premier League. Sì, è complicato, anzi impossibile, ripetersi. E dopo il mercato estivo nessuno si aspettava che la squadra di Slot si potesse trovare in questo momento in questa situazione di classifica.

E allora ecco che la Fa Cup potrebbe diventare un grosso obiettivo per la formazione del tecnico olandese. E contro una squadra di categoria inferiore – nonostante ci sia stata l’eliminazione del Crystal Palace, club detentore del trofeo, per mano di un club di sesta divisione – non c’è pericolo questa volta di sorprese. No, non ce ne saranno proprio anche perché nel caso parleremmo davvero di una situazione incredibile che metterebbe a grosso rischio la panchina del tecnico. Non si potrebbe andare avanti con un tecnico eliminato da una squadra così.

Quindi no, niente sorprese. Anzi, ci aspettiamo un’affermazione del Liverpool importante, con molti gol. Non quanti ne ha fatti il City, ma non meno di tre.

Come vedere Liverpool-Barnsley in diretta tv e streaming

La sfida Liverpool-Barnsley, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma lunedì alle 20:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Liverpool vincente, dentro un match da almeno tre reti complessive – oseremmo dire anche quattro – e senza subire gol. Slot sa benissimo che non si può permettere un’eliminazione anticipata da questa manifestazione che è per forza di cose un obiettivo stagionale.

Le probabili formazioni di Liverpool-Barnsley

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Robertson, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Frimpong, Jones, Ngumoha; Chiesa.

BARNSLEY (4-2-3-1): Mahoney; Watson, Gevigney, Shepherd, Earl; Phillips, Bland; Jalo, Kelly, McGoldrick; Keillor-Dunn

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 5-0