Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatato

Lille-Lione è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Per il Lille è un tabù il Lione. Sì, proprio così: negli ultimi cinque scontri diretti infatti la formazione di casa non ha mai battuto quella allenata da Fonseca. Che anche per questo sogna il colpo grosso in trasferta per andare avanti in Coppa di Francia. E diciamo che sarebbe opportuno, per questa squadra, riuscire a farlo visto che in generale le cose non stanno andando proprio benissimo.

E’ in forma la truppa allenata dall’ex allenatore del Milan. Viene da un filotto di quattro vittorie di fila e non si vuole fermare. Fonseca è passato in alcune occasioni alla difesa tre (domenica sera dovrebbe riproporla) trovando un assetto importante, con la mezzapunta alle spalle di due punti. La sua squadra in questo modo ha più equilibrio e i risultati gli stanno dando ragione. La vittoria sul campo del Monaco è stata decisamente importante in campionato e ha ridato grosse speranze per il 2026. Certo, bisogna trovare continuità in generale, ma il Lione sembra poterci stare dentro le big della Ligue 1.

Il Lille invece è sempre costantemente alla ricerca di un’identità nonostante sia quarto in classifica con 32 punti. Ma ne avrebbe potuti avere molti di più: il fatto è che perde delle partite che paiono davvero indirizzate e poi ne vince alcune che non meriterebbe. Il problema è che subisce troppi gol: sono 22 già quelli incassati e sono troppi per una formazione che vuole rimanere in alto. E in queste amnesie difensive il Lione potrebbe trovare lo spazio giusto per riuscire in un vero e proprio colpaccio.

Come vedere Lille-Lione in diretta tv e in streaming