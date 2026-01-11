Pronostico Lecce-Parma: dopo 35 anni succede di nuovo

Lecce-Parma è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non ci aspettiamo una partita bella. Un pranzo un po’ amaro quello di domenica per la Serie A visto che parliamo delle due squadre che hanno il peggiore attacco del campionato. Lecce e Parma, poco sopra la zona retrocessione, hanno esultato solamente 12 volte in questa stagione.

Gli ultimi due incroci li ha vinti il Lecce, entrambi in trasferta. Lo scorso anno e alla giornata numero 6 di questa annata. La terza di fila è possibile, soprattutto per due motivi. Il primo: Di Francesco ha molta più esperienza di Cuesta (anche se nell’ultimo periodo il Parma ha fatto discretamente); il secondo perché esiste e lo sappiamo tutti una legge sui grandi numeri e prima o poi una cosa di deve verificare: il Lecce non batte il Parma in casa in Serie A dal 1991. C’è qualcuno dei tifosi che non ha mai visto questa vittoria. Insomma, un pranzo che se in generale non dovrebbe essere così dolce per gli appassionati di calcio, e che invece potrebbe regalare una prima gioia storica ai tifosi del Lecce.

Detto degli attacchi spuntati vi abbiamo parlato e quindi non ci aspettiamo molti gol. Ma ci aspettiamo un Lecce (che contro la Roma dopo che si è divorato il gol del pari in maniera clamorosa è caduto anche in maniera meritata) voglioso di prendersi tre punti e superare in classifica proprio i ducali. Deve succedere prima o poi…

Per la legge dei grandi numeri il Lecce dovrebbe riuscire a prendersi questa vittoria decisamente importante per il proprio campionato. Una vittoria dentro un match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lecce-Parma

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Sottil, Camarda, Banda.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Almqvist, Oristanio; Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0