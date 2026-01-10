Pronostico Barcellona-Real Madrid: Flick senza paura per la decima

Barcellona-Real Madrid è la finale della Supercoppa di Spagna: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico

Cinque a zero contro l’Athletic Bilbao; due a uno contro l’Atletico Madrid. Barcellona e Real arrivano dopo questi due risultati in semifinale a giocarsi la Supercoppa di Spagna. Una finale che non è mai stata in discussione.

Sono nove le vittorie di fila in tutte le manifestazioni per la squadra di Flick. E il primato in classifica nella Liga è la giusta ricompensa al momento. Il filotto del Real, invece, è fermo a cinque: nel momento di massima pressione Xabi Alonso ha fatto vedere di possedere quella personalità – e attributi annessi – per tirarsi fuori da una situazione che stava diventando pericolosa. Il problema grosso, in casa Madrid, è che sarà complicato vedere Mbappé in campo: uno dei più forti giocatori del Mondo – devastante in questa prima parte di stagione – è infortunato e il tecnico in conferenza stampa ha detto: “Non siamo kamikaze, vederlo in campo con una infiltrazione? Dobbiamo decidere tutti insieme”. Quindi sarà in dubbio fino alla fine, più no che sì, in poche parole. Anche se dall’altro lato Flick non sembra temere più di tanto la questione: “Anche con lui in campo abbiamo vinto” il commento dell’allenatore tedesco che, a petto in fuori, parla della sua squadra senza pensare alle problematiche altrui. Certo, in fondo in fondo lui spera di non vederlo tra i titolari.

Parte favorito il Barcellona in questo momento. Che addirittura, nelle ultime cinque partite, non ha nemmeno preso gol. Ed è questo il dato più importante perché parliamo di una formazione che per un lunghissimo periodo ha regalato moltissimo alle altre squadre. Ma il gol, nella finale di domenica sera, lo dovrebbe comunque prendere.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e in streaming