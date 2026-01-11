Pronostico Al Hilal-Al Nassr: Inzaghi chiude i giochi

Al Hilal-Al Nassr è una partita valida per la quattordicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ci si gioca il campionato. Ci si gioca tutto. L’Al Hilal di Simone Inzaghi, dopo una lunga rincorsa, è primo in classifica con quattro punti di vantaggio sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha pagato a carissimo prezzo tre partite senza vittorie. Anzi con due sconfitte che hanno permesso il sorpasso.

E Inzaghi come al solito ne approfitta. Una serie interminabile di vittorie tra tutte le manifestazioni ha permesso all’Al Hilal di giocarsi lo scontro diretto con un buon margine. E oggi è arrivato anche quel difensore che serviva: Pablo Marì della Fiorentina è ufficiale e andrà a rinforzare un reparto già importante. Sarà senza dubbio una gara spettacolare. Una di quelle che attirerà per forza di cose anche le attenzioni del pubblico europeo visto che ci sono dei giocatori che fino all’anno scorso giocavano da queste parte. Senza dimenticare CR7.

Però l’Al Hilal al momento è troppo in forma. Venticinque risultati utili (due pareggi) e una squadra che sta dimostrando una crescita costante. Inzaghi ci ha messo poco tempo a trovare la quadra giusta, aiutato anche dal fatto di essere andato al Mondiale per Club dove ha gettato le basi. E sente l’odore del sangue: perché andare a sette punti, con la squadra che si ritrova, sarebbe un colpo mortifero per il campionato.

Come vedere Al Hilal-Al Nassr in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Nassr, in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Troppo forte in questo momento l’Al Hilal, una squadra che viaggia a petto in fuori e che vorrebbe anche chiudere i conti. Il match regalerà sicuramente un gol per squadra. Ma la vittoria andrà a Simone, che potrebbe chiudere o quasi il campionato.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Nassr

AL HILAL (4-4-2): Al Rubaie; Al Yami, Akcicek, Tambakti, Al Dawsari; Milinkovic-Savic, Neves, Kanno, Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo.

AL NASSR (4-4-2): Al Aqidi; Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Yahya; Coman, Al Khaibari, Brozovic, Angelo; Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1