Pronostici Verona-Lazio: marcatore e tiri in porta

Verona-Lazio, i pronostici della gara: marcatore e tiri in porta della sfida in programma al “Maradona”
A caccia di un successo che manca da ben quattro partite, la Lazio di Maurizio Sarri prova a gettarsi alle spalle le tante vicende extra-campo delle ultime ore per centrare un successo che sarebbe di vitale importanza per i biancocelesti.
Tuttavia, rivitalizzato dall’ottima prestazione del “Maradona” contro il Napoli, l’Hellas si giocherà le proprie chances nel contesto di una gara che i gialloblu possono far pendere dalla loro parte con il giusto atteggiamento. Cattiveria agonistica e spirito di sacrificio di certo non mancano alla compagine di Zanetti che tra le mura amiche ha già messo in difficoltà squadre anche più quotate da un punto di vista tecnico.
Con il Gift Orban messosi in luce nelle ultime uscite ufficiali – poi – il compito potrebbe rivelarsi meno arduo del previsto. L’attaccante nigeriano ha già iscritto il suo nome nel tabellino marcatori in cinque occasioni; cifra non banale che fa il paio con i 50 tiri provati, diciotto dei quali finiti nello specchio di porta.
Rigorista degli scaligeri, Orban banchetta con le squadre che, tenendo la linea alta dall’alto di un approccio sostanzialmente aggressivo, non tendono a scappare all’indietro con regolarità: lo stesso spartito di gara che si potrebbe assistere quest’oggi.
Verona-Lazio, il pronostico sui possibili tiratori
Al centro di qualche spiffero di mercato, Isaksen è chiamato a prendere per mano la sua squadra in un momento non banale della stagione. Forte della media di un tiro in porta ogni 71 minuti di gioco, lo svedese rappresenta un profilo piuttosto credibile alla voce tiratori: l’approccio uomo su uomo degli scaligeri potrebbe dare una mano.
Noslin da una parte e Giovane dall’altra completano poi il mosaico tiratori di una sfida che si preannuncia aperta a diverse soluzioni. Per chi volesse optare per due soluzioni “accattivanti” con stake basso, invece, occhio a Cataldi e a Frese.
Il metronomo di Sarri tira spesso le punizioni con buona precisione; il jolly di Zanetti ha una media di 0,9 tiri totali a partita e chissà che questa volta non riesca a sistemare la mira trovando i pali di Montipò.
Orban marcatore plus; Isaksen, Noslin e Giovane Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,66 su Goldbet.
Frese e Cataldi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 7,84 plus su Goldbet.