Pronostico West Ham-QPR: in gioco c’è la panchina

West Ham-Qpr è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Si gioca la panchina Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham. La sua squadra non vince una partita dall’8 novembre e dopo l’ultima sconfitta contro il Nottingham in casa la questione è diventata abbastanza paradossale. Una vittoria contro il Qpr in Fa Cup potrebbe anche abbassare un poco la tensione. Ma la sua squadra deve per forza vincere.

Ci sono dei numeri impressionanti: in tutte le partite che il West Ham ha giocato in casa con questo allenatore non ne è finita una senza che il portiere raccogliesse la palla in fondo al sacco. Incapace in tutti i modi di difendersi. E se in mezzo ci mettiamo il fatto che il Qpr, nelle ultime 11 partite giocate ha sempre segnato, evidente che almeno due reti i padroni di casa le dovranno fare per riuscire a portare la qualificazione dalla propria parte. Non sarà sicuramente un compito agevole e non sarà per niente scontato, ma se Nuno vuole rimanere in sella e giocarsi ancora la possibilità di tirare fuori i suoi ragazzi da una situazione pericolosa, deve mandare dei segnali. E i segnali arrivano solamente vincendo questa partita.

Potrebbe anche arrivare la prima rete di Castellanos, il nuovo attaccante preso dalla Lazio per 29 milioni di euro. Taty ha deciso di andare in Premier League con l’obiettivo di giocare nel massimo campionato inglese per molto tempo. Ma per farlo deve segnare, non solo domenica ma anche in campionato. Quindi è meglio che si sblocchi subito. Ci sono i presupposti che tutto questo possa succedere davvero.

Come vedere West Ham-Qpr in diretta tv e streaming

La sfida West Ham-Qpr, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 15:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Il motivo per il quale il Qpr dovrebbe riuscire a trovare la via del gol ve lo abbiamo detto prima. E anche il motivo per il quale il West Ham deve per forza vincere. Quindi gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di West Ham-Qpr

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Julio, Scarles; Fernandes, Potts; Bowen, Paqueta, Summerville; Castellanos.

QPR (4-4-2): Nardi; Mbengue, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Dembele, Madsen, Field, Smyth; Kolli, Kone.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1