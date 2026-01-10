Pronostico Roma-Sassuolo: due mesi senza clean sheet

Roma-Sassuolo è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Lecce, nel turno infrasettimanale, sono stati i due criticatissimi attaccanti, Ferguson e Dovbyk, ad imprimere il loro sigillo sul match ed a regalare al tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, la prima gioia del 2026. Sì, proprio l’irlandese e l’ucraino, continuamente pizzicati (anche dallo stesso allenatore) nel girone d’andata, rei di aver fatto troppo poco. Non è un caso, infatti, che quello giallorosso sia il secondo attacco meno prolifico tra le squadre che attualmente ricoprono i primi dieci posti della classifica di Serie A.

In Salento invece la Roma l’ha spuntata 2-0 grazie ai suoi due frombolieri, confermando di essere implacabile contro le squadre che lottano per non retrocedere (unica eccezione, la sconfitta di Cagliari). Gasperini adesso attende rinforzi per rimanere in corsa per la Champions League e l’avrà fatto capire anche al direttore sportivo Mascara, con cui ha avuto un lungo ed acceso confronto nel prepartita di Lecce. I capitolini, secondo radio mercato, in queste ore sono scatenati: per Raspadori è praticamente fatta, ma nel mirino del club ci sono pure l’ex centravanti del Bologna Zirkzee, oggi soltanto una riserva al Manchester United, ed il difensore del Tottenham Dragusin. Nel frattempo bisognerà ritrovare continuità – in campionato la Roma non ne vince due di fila da novembre – in vista della doppia sfida ravvicinata con il Torino tra Coppa Italia e Serie A.

Sassuolo a secco di vittorie da più di un mese

All’Olimpico arriva un Sassuolo ancora stordito per via delle tre sberle rimediate in settimana nella sfida con la Juventus, che ha impartito una sonora lezione agli emiliani (0-3) al Mapei Stadium. La squadra di Fabio Grosso non vince da più di un mese: dal successo con la Fiorentina ha racimolato soltanto 3 punti in cinque partite, alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti.

Le motivazioni, probabilmente, sono scemate dopo un girone d’andata in cui i neroverdi hanno collezionato 23 punti, un bottino che gli consente di tenere a debita distanza dalla zona rossa (la Fiorentina terzultima ne ha 10 in meno). Grosso nella Capitale non potrà contare sul centrocampista norvegese Thorstvedt, infortunatosi contro la Juventus. Al suo posto uno tra Iannoni e Vranckx, mentre in attacco la speranza è quella di recuperare Volpato. Dall’altro lato, Gasperini non avrà Cristante per squalifica, ma dopo un turno di stop tornano a disposizione Mancini ed Hermoso. In dubbio Dovbyk, alle prese con un problema muscolare.

Come vedere Roma-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Sassuolo, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dopo sei partite di fila in cui è sempre uscito il segno “gol”, nelle ultime due sono state segnate solo due reti (entrambe dalla Roma). Non sembrano esserci i presupposti per un’impresa dei neroverdi – da settembre in poi i giallorossi hanno perso in casa solo contro Napoli e Inter – ma è probabile che si assisterà ad un match più movimentato del previsto: la difesa emiliana non tiene la porta inviolata da otto partite, nelle quali ha sempre subito almeno una rete. Da provare l'”over 2.5″, dal momento che i giallorossi da qualche settimana appaiono un po’ meno solidi (solo un clean sheet nelle ultime quattro).

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1