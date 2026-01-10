Pronostico Portsmouth-Arsenal: Arteta vuole vincere tutto

Portsmouth-Arsenal è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il pareggio contro il Liverpool in campionato ha tenuto aperta la Premier League. Sì, vero, l’Arsenal rimane con un po’ di vantaggio sul City e quindi rimane ancora la squadra favorita. E Arteta, che anche in Champions League ormai è agli ottavi di finale, vuole vincere tutto. Anche perché ha una rosa a disposizione assai importante che gli permette, nonostante il turnover, di guardare con molta fiducia a questa sfida.

Detto questo, contro il Portsmouth, squadra di Championship, i Gunners vogliono chiudere i giochi presto e non tenere viva una squadra che non vince contro l’Arsenal dal 1958. Sì avete letto bene. Un paio di vittorie prima di quegli anni e poi niente più. Al massimo è venuto fuori un pareggio. E Arteta non vuole essere per nulla al mondo ricordato come quell’allenatore che ha permesso di nuovo a questo club di togliersi una soddisfazione enorme. Quindi non vuole scherzi dai suoi ragazzi. Nonostante l’impegno fresco contro il Liverpool non sono ammessi cali di concentrazione e nemmeno alibi fisici. E non ce ne saranno perché le grandi squadre si vedono anche in questi momenti qui. In poche parole e senza andare oltre ci aspettiamo un Arsenal pronto a vincere, come spesso gli è già successo in questa stagione.

Come vedere Portsmouth-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida Portsmouth-Arsenal, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma domenica alle 15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Quindi Gunners vincenti e soprattutto senza subire gol. L’affermazione esterna dovrebbe pure arrivare con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Portsmouth-Arsenal

PORTSMOUTH (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson; Dozzell, Pack; Segecic, Chaplin, Blair; Bishop.

ARSENAL (4-3-3): Arrizabalaga; White, Salmon, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Norgaard, Eze; Madeuke, Martinelli, Jesus.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3