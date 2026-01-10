Pronostico Nantes-Nizza: il fattore che farà la differenza

Nantes-Nizza è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non si gioca in Ligue 1 in questo fine settimana, spazio alla Coppa di Francia dopo la vittoria del Psg sul Marsiglia in Supercoppa. E il Nantes ospita il Nizza. Due squadre che hanno come obiettivo, soprattutto gli ospiti, questo trofeo.

In campionato le cose non stanno andando benissimo per nessuna delle due: il Nantes è terz’ultimo e quindi ha dei pensieri molto importanti; il Nizza di punti ne ha quattro in più e quindi non è che possa stare sereno. Però, le qualità nei rossoneri ci sono, eccome, quindi magari si potrebbe pure pensare di arrivare in fondo a questa manifestazione per togliersi una mezza soddisfazione in questa annata complicata.

Motivazioni, insomma. Che sono quelle che indirizzano vuoi o non vuoi tutti gli impegni di tutte le squadre. E vedendo la classifica è abbastanza evidente come il Nantes ne abbia poche (almeno pensando alla Coppa). Il fatto di essere davvero a rischio retrocessione non permette in nessun modo di staccare la spina dal pensiero del campionato. E di questo fattore il Nizza ne potrebbe approfittare perché alla fine, la truppa ospite, non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi per rimanere dentro la Ligue 1.

