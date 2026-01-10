Pronostico Atalanta-Torino, dietro si balla troppo: la scalata prosegue

Atalanta-Torino è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Complicato decifrare questo Torino. I granata anche nell’anno nuovo continuano con il loro rendimento claudicante: tre sconfitte ed altrettante vittorie da dicembre in poi per una squadra che ha perso le ultime due sfide casalinghe (Cagliari e Udinese) ed ha vinto quelle in trasferta (Sassuolo e Verona). Neanche il tempo di godersi il roboante successo contro gli scaligeri (0-3) che in settimana è arrivato un nuovo stop per gli uomini di Marco Baroni, castigati 2-1 dai gol dei bianconeri Zaniolo ed Ekkelenkamp: tardiva stavolta la rete di Casadei (secondo gol di fila per il giovane centrocampista cresciuto nell’Inter).

Qual è – a questo punto viene da chiedersi – il vero Toro? Il tecnico intanto si mangia le mani perché con un pizzico di continuità in più la sua squadra sarebbe lì, a ridosso della zona Europa.

Oltre al rendimento incostante, a frenare i granata è una difesa che subisce troppi gol: pur avendo collezionato otto clean sheet nel girone d’andata – anche questo è un paradosso – è quella che ha incassato più reti (30) insieme a Udinese, Fiorentina e Verona. Della vulnerabilità e della volubilità del Torino cercherà di approfittarne una delle squadre più in forma del torneo, l’Atalanta di Raffaele Palladino, nel posticipo del sabato. La Dea è ripartita alla grande con il nuovo allenatore: mercoledì scorso nel turno infrasettimanale i nerazzurri hanno espugnato senza grossi patemi un campo difficile come quello di Bologna grazie ad una doppietta di Krstovic (0-2), portando a casa la seconda vittoria consecutiva, nonché la quarta nelle ultime cinque giornate.

Dea, con Palladino solo un ko interno

La deludente gestione Juric, insomma, sembra un lontano ricordo. Palladino ha ricompattato l’ambiente e pure la difesa, che da oltre un mese non subisce più di un gol a partita e viene da due clean sheet di fila.

Un’Atalanta “vecchia maniera”, per intenderci, che in poche settimane ha quasi colmato il gap con le dirette concorrenti per un posto in Europa: ora gli orobici di punti ne hanno 28, cinque in meno del Como sesto. Una scalata che la Dea sta realizzando nonostante l’infermeria sempre più piena. Si è fatto male pure Kolasinac: contro il Torino, oltre al bosniaco, saranno assenti Scamacca, Bellanova e Bakker, mentre Lookman e Kossounou sono ancora impegnati in Coppa d’Africa. Sulla trequarti Palladino potrebbe dare fiducia a Maldini. Dall’altro lato, Baroni dovrà rinunciare a Casadei, squalificato: al suo posto toccherà ad uno tra Gineitis e Anjorin.

Il pronostico

Con Palladino l’Atalanta si è ritrovata: in casa i nerazzurri hanno dato finora il meglio di sé, arrendendosi solo all’Inter e vincendole praticamente tutte, eccetto la sfida con i vicecampioni d’Europa. Difficile andare contro la Dea in questo match e, dal momento che la difesa del Torino che non offre molte garanzie, ipotizziamo una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Keteleare, Maldini; Krstovic.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal; Adams, Zapata.

Il Torino riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1