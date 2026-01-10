Pronostico Algeria-Nigeria: l’attacco più prolifico contro una difesa di ferro

Algeria-Nigeria è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un altro quarto di finale tra due pesi massimi del continente, Algeria contro Nigeria, sin dall’inizio inserite nel novero delle principali favorite da addetti ai lavori e bookmaker. Campioni nel 2019, i Fennecs – questo il soprannome della rappresentativa algerina – nelle due edizioni successive, a sorpresa, non erano riusciti ad accedere neppure alla fase ad eliminazione diretta, uscendo clamorosamente al primo turno. Stavolta non è stato così: guidati dallo svizzero Vladimir Petkovic, passato anche in Italia dalla Lazio, Mahrez e compagni hanno chiuso il girone a punteggio pieno (tre vittorie su tre, nove gol segnati ed uno subito) davanti a Burkina Faso, Sudan e Guinea Equatoriale.

Più sofferta, invece, la qualificazione ai quarti: sono serviti i supplementari, infatti, per piegare una coriacea Repubblica Democratica del Congo, che ha alzato bandiera bianca solamente al minuto 119, quando ormai i rigori sembravano inevitabili, trafitta da un gol di Boulbina. Petkovic dispone di tanta qualità – oltre a Mahrez e agli altri veterani come Bennacer e Bensebaini si stanno mettendo in mostra anche esponenti della nuova generazione come Chaibi – ma il segreto di questa Algeria è la difesa. Finora le Volpi del Deserto hanno subito pochissimo, anche grazie alla parate del figlio d’arte Luca Zidane, seguito in ogni partita dal papà dagli spalti.

Le Super Eagles hanno il miglior attacco

La Nigeria, al contrario, non ha avuto problemi ad imporsi sul non irresistibile Mozambico lunedì scorso. Per le Super Eagles un netto 4-0 in cui sono andati a segno sia Lookman che Osimhen (doppietta), protagonisti anche di un siparietto (poi hanno subito chiarito).

Nell’ottavo i nigeriani gli uomini di Eric Chelle hanno per la prima volta tenuto la porta inviolata: non c’erano riusciti nei gironi, dove in ogni partita avevano incassato almeno una rete pur vincendole tutte (Tanzania, Tunisia e Uganda). Se l’Algeria brilla nella propria metà campo, la Nigeria è stata devastante a livello realizzativo: nessuno ha segnato più reti delle Super Aquile, già a quota dodici gol.

Come vedere Algeria-Nigeria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Algeria e Nigeria, in programma sabato alle 17:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nell’ultimo precedente in Coppa d’Africa fu l’Algeria ad avere la meglio, piegando 2-1 la Nigeria in semifinale. Da allora le selezioni si sono affrontate solo in amichevole ed anche in questi casi è stata l’Algeria a spuntarla. Questo rimane ad ogni modo un match di difficile lettura, avendo entrambe fatto molto bene fino a questo punto del torneo e disponendo di numerosi elementi in grado di risolverla in qualsiasi momento. Non è da escludere che i tempi regolamentari terminino in parità in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Algeria-Nigeria

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Amoura, Maza.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1