I pronostici di sabato 10 gennaio: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Coppa d’Africa

I pronostici di sabato 10 gennaio, ci sono partite di Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e due quarti di finale di Coppa d’Africa

A Lecce, nel turno infrasettimanale, sono stati i due criticatissimi attaccanti, Ferguson e Dovbyk, ad imprimere il loro sigillo sul match ed a regalare al tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, la prima gioia del 2026. Ora l’obiettivo dei giallorossi è ritrovare continuità – in campionato la Roma non ne vince due di fila da novembre – in vista della doppia sfida ravvicinata con il Torino tra Coppa Italia e Serie A.

All’Olimpico arriva un Sassuolo ancora stordito per via delle tre sberle rimediate in settimana nella sfida con la Juventus, che ha impartito una sonora lezione agli emiliani (0-3) al Mapei Stadium. La squadra di Fabio Grosso non vince da più di un mese: dal successo con la Fiorentina ha racimolato soltanto 3 punti in cinque partite, alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti. Un nuovo

I pronostici sulle altre partite

La palla torna a rotolare in Bundesliga dopo la lunga sosta natalizia. Dietro all’inarrivabile Bayern Monaco è bagarre per gli altri tre posti che garantiscono un pass per la prossima Champions League. Prima di Natale il Lipsia si era visto scavalcare sia dal Borussia Dortmund che dal Bayer Leverkusen, scivolando in quarta posizione. Due brutte sconfitte per i Roten Bullen nelle ultime due gare del 2025.

La squadra di Ole Werner ora deve fare attenzione, perché dietro c’è la fila. E sia Hoffenheim che Stoccarda potrebbero superarla in caso di passo falso ad Amburgo con il St. Pauli. Contro i marroni, apparsi in lieve ripresa a dicembre dopo due mesi terrificanti, la vittoria è d’obbligo per un Lipsia che non vuole e non può rischiare di perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Como-Bologna, Serie A, ore 15:00

Vincenti

NEWCASTLE (in Newcastle-Bournemouth, FA Cup, ore 16:00)

(in Newcastle-Bournemouth, ore 16:00) VILLARREAL (in Villarreal-Deportivo Alavés, Liga, ore 16:15)

(in Villarreal-Deportivo Alavés, ore 16:15) ROMA (in Roma-Sassuolo, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wolverhampton-Shrewsbury , FA Cup, ore 13:15

, FA Cup, ore 13:15 Sheffield Wed-Brentford , FA Cup, ore 16:00

, FA Cup, ore 16:00 AZ-Volendam, Eredivisie, ore 16:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayer Leverkusen-Stoccarda , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Tottenham-Aston Villa , FA Cup, ore 18:45

, FA Cup, ore 18:45 Frosinone-Catanzaro, Serie B, ore 15:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Charlton-Chelsea, FA Cup, ore 21:00