Pronostico Rayo Vallecano-Maiorca: si sblocca subito

Rayo Vallecano-Maiorca è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Lotteranno fino alla fine per salvarsi Rayo Vallecano e Maiorca, due squadre che al momento si trovano fuori, ma di poco, rispetto alla zona rossa della classifica della Liga.

Soprattutto gli ospiti non se la passano benissimo. Una sola vittoria in casa nelle ultime cinque, e un cammino che si è complicato in maniera terribile. Sì, Muriqi e compagni erano partiti con il piede giusto ma poi le cose sono cambiate e adesso si ritrovano a lottare. Sta un poco meglio il Rayo, evidentemente: nelle ultime cinque gare ha fatto quattro risultati utili di fila e l’ultima vittoria esterna contro il Granada in Coppa del Re è la dimostrazione del fatto che parliamo di una squadra che vive un momento ottimo.

La potrebbe vincere nel primo tempo, inoltre, il Rayo, perché i numeri del Maiorca nei primi 45′ sono difficili da comprendere. Gli ospiti infatti hanno subito già 16 gol (dei 26 totali) nella prima parte di gara. In poche parole si comincia con l’uno a zero per le altre. E questo potrebbe fare la differenza.

Come vedere Rayo Vallecano-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Maiorca, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica e 1.92 su SportBet. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Per quanto detto prima è evidente che il Rayo parta leggermente avanti. Anzi, parte proprio avanti. Match che si potrebbe sbloccare nel primo tempo. E vittoria dei padroni di casa, ovvio.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Maiorca

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Valentin, Lopez; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Asano, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0