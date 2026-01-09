Pronostico Mantova-Palermo: Inzaghi mette la settima

Mantova-Palermo è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Arriva il Palermo, arriva. Messa da parte la crisi che ha colpito la formazione di Filippo Inzaghi in autunno, i rosanero si ritrovano dopo una serie di sei risultati utili di fila a ridosso di quelle di testa. Sarà lotta fino alla fine per la Serie a e diciamolo chiaramente, per la rosa che Pippo ha a disposizione è uno dei favoriti per la vittoria finale del campionato.

Si viaggia sulle ali dell’entusiasmo in Sicilia e sappiamo benissimo come da quelle parti questo fattore sia determinante. Da troppo tempo i siciliani lottano per risalire e l’arrivo di Inzaghi in estate è stata la dimostrazione della voglia di farlo quest’anno. La trasferta di Mantova è sì complicata – i padroni di casa sono penultimi – ma non impossibile per una truppa che viene da tre utili di fila fuori. E tra questi c’è anche la vittoria di Empoli, bellissima

In Mantova in casa nelle ultime cinque ha perso tre volte. Appena si alza un poco il livello vengono a galla tutti i problemi strutturali che ci sono e che mettono a forte rischio la permanenza nel campionato cadetto. Non sono sicuramente queste le partite da vincere – lo sanno tutti – quindi sì, si darà tutto in campo ma niente risultati. Il Palermo è davvero di un’altra categoria al momento.

Come vedere Mantova-Palermo in diretta tv e in streaming

Mantova-Palermo, in programma domenica alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Il Palermo sta bene, è in palla mentalmente e fisicamente, e ha ottime possibilità di prendersi una vittoria esterna che aumenterebbe l’entusiasmo per una risalita in Serie A.

Le probabili formazioni di Mantova-Palermo

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Castellini, Cella, Bani; Maggioni, Wieser, Falletti, Caprini; Trimboli, Ruocco; Mensah.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Veroli, Ceccaroni; Gyasi, Ranocchia, Segre, Augello; Palumbo, Le Douran; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2