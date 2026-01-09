Pronostico Mali-Senegal: arriva la prima sconfitta

Mali-Senegal è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Mali fa ormai presenza fissa nella fase ad eliminazione diretta della Coppa d’Africa. Come nell’ultima edizione, andata in scena due anni fa in Costa d’Avorio, le Aquile sono approdate ai quarti, dove cercheranno di prendersi lo scalpo di un’altra favorita per la vittoria finale, il Senegal, e tornare a giocare una semifinale (l’ultima risale al 2013). Dopo essere passati come secondi nel gruppo A dietro al Marocco padrone di casa – sono bastati tre pareggi di fila per conquistare la seconda piazza – gli uomini guidati dal belga Tom Saintfiet hanno realizzato una vera e propria impresa contro la Tunisia negli ottavi.

In inferiorità numerica dal 26′ del primo tempo per l’espulsione del difensore del Sassuolo Coulibaly, il Mali, nel frattempo passato in svantaggio a due minuti dalla fine, ha riacciuffato i tunisini a tempo praticamente scaduto, con un rigore di Sinayoko.

Poi le Aquile hanno avuto la meglio dal dischetto. Assoluto protagonista il portiere Diarra, che ne ha parati ben due facendo gioire i tifosi maliani al seguito della truppa di Saintfiet.

Tutto facile o quasi, invece, per il Senegal di Pape Thiaw. I Leoni della Teranga negli ottavi hanno rispettato i pronostici della vigilia battendo 3-1 il Sudan: sorprendentemente in svantaggio dopo soli 6 minuti, Mané e compagni si sono scatenati non appena hanno preso le misure agli avversari. Sugli scudi il centrocampista del Villarreal Pape Gueye, autore di una doppietta (il terzo gol l’ha successivamente segnato il subentrato Mbaye). Il Senegal, come il Mali, è ancora imbattuto in questa competizione. Nella fase a gironi il bilancio è stato di due vittorie e un pareggio ed il mezzo passo falso con la Repubblica Democratica del Congo non gli ha impedito di chiudere davanti a tutti grazie alla miglior differenza reti rispetto ai congolesi.

Il Mali in questo match ritrova Haidara, centrocampista del Lipsia che ha saltato l’ultimo match per squalifica (era stato espulso con le Comore nell’ultima gara del girone). Per lo stesso motivo, Saintfiet non avrà Coulibaly, squalificato dopo il rosso con la Tunisia. Non ci saranno neppure Nene e Doumbia. Dall’altro lato, il ct senegalese Thiaw riabbraccia l’ex Napoli Koulibaly, oggi all’Al-Hilal in Arabia Saudita: il centrale difensivo era squalificato contro il Sudan.

Come vedere Mali-Senegal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Mali e Senegal, in programma venerdì alle 17:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Mali, a sorpresa, è arrivato agli ottavi senza vincere neppure una partita ma ha dimostrato grande solidità difensiva. Per il Senegal, dunque, non sarà semplice bucare la difesa delle Aquile. Favoriti, ovviamente, i Leoni della Teranga, imbattuti dal 2004 con i maliani (4 vittorie e 3 pareggi da allora), in una gara da meno di tre gol complessivi ed in cui alla fine a fare la differenza sarà la maggiore qualità della selezione guidata da Thiaw.

Le probabili formazioni di Mali-Senegal

MALI (4-2-3-1): Diarra; Doucouré, Diaby, O. Camara, Dante; Bissouma, Dieng; Sangare, Coulibaly, M. Camara; Sinayoko.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; I. Gueye, Diarra, P. Gueye; Sarr, Nicolas Jackson, Mané.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1