Pronostico Levante-Espanyol: a 2 punti dalla Champions League

Oltre il Villarreal – che comunque è una squadra costruita per fare bene – quella che ha maggiormente impressionato in questo girone d’andata della Liga spagnola è sicuramente l’Espanyol. Che potrebbe trovare la domenica perfetta avvicinando l’Atletico Madrid distante al momento cinque punti ma con una partita in più.

Sì, il sogno rimane vivo per i catalani contro un Levante penultimo in classifica e che rischia grosso. Dietro la classifica è corta, e quindi nulla è perduto. ma questa squadra con 29 gol subiti (non è la peggiore, ma poco ci manca) è sempre alla rincorsa di qualcosa. Uno stato d’animo che non permette in nessun modo di stare sereni. Vero è che la clamorosa vittoria contro il Siviglia in trasferta potrebbe rivelarsi un toccasana per il morale, ma la sensazione è che sia solamente un lampo e niente più. E poi l’Espanyol in questo momento vale molto di più degli andalusi.

A confermare inoltre la probabile vittoria ospite ci sono i numeri che accompagnano questo match: negli ultimi dieci scontri diretti solamente una volta il Levante ha avuto la meglio (6 sconfitte e tre pareggi completano il quadro). E diciamo che adesso il menù è completo.

Il pronostico

Le motivazioni ci sono per entrambe. Ma quelle Champions riguardano la formazione ospite che sogna un avvicinamento clamoroso in classifica. E faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Levante-Espanyol

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Pampin; Arriaga, Martinez; Tunde, Alvarez, Losada; Romero.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Gonzalez, Milla; Jean, Exposito.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2