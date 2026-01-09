Pronostico Camerun-Marocco: la pressione può giocare brutti scherzi

Camerun-Marocco è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Si sfidano a Rabat due “giganti” del continente africano: da un lato il Camerun, che in passato ha sollevato per ben 5 volte la Coppa d’Africa, dall’altro il Marocco padrone di casa, rappresentativa che sembra avere le carte in regola per conquistare il secondo trionfo in questa manifestazione, a cinquant’anni dall’ultimo (e unico) successo.

Inevitabilmente la pressione è tutta sulle spalle di Hakimi e compagni, principali favoriti per la vittoria finale, sopratutto dopo la strepitosa cavalcata ai Mondiali 2022 (unica selezione africana ad approdare in una semifinale della rassegna iridata).

Nel percorso dei Leoni dell’Atlante, tuttavia, non mancano le ombre: nel girone hanno spazzato via Comore e Zambia, i due avversari meno competitivi, ma non sono andati al di là di un pareggio con il Mali (1-1), mancando più volte il colpo del ko che gli avrebbe permesso di chiudere il gruppo A a punteggio pieno. Contro la non irresistibile Tanzania negli ottavi di finale è accaduta più o meno la stessa cosa: in vantaggio con un gol di Brahim Diaz ad inizio ripresa, il Marocco non è riuscito a segnare la rete del raddoppio e ad una manciata di minuti dalla fine ha rischiato di andare ai supplementari, coi giocatori tanzaniani che hanno polemizzato a lungo con il direttore di gara per via di un rigore non concesso.

Marocco imbattuto da 22 partite

Gli uomini di Walid Regragui, in ogni caso, con la vittoria di domenica scorsa hanno allungato l’imbattibilità: contro la Tanzania è arrivato il ventiduesimo risultato positivo tra le varie competizioni. L’ultima sconfitta risale allo scorso agosto.

Il Camerun invece ha sorpreso un po’ tutti in questa Coppa d’Africa. Senza tirare in ballo il blasone, si tratta di una selezione che non se la passa tanto bene, prova ne è la mancata qualificazione ai Mondiali nordamericani. E la “rivoluzione” effettuata dal nuovo commissario tecnico David Pagou – chiamato di punto in bianco dal presidente della Federazione Eto’o in contrasto il Ministero dello Sport – non lasciava presagire nulla di buono. Eppure le scelte del selezionatore si sono rivelate azzeccate: il Camerun ha chiuso il girone (soprannominato di ferro) al secondo posto a pari punti con i campioni in carica della Costa d’Avorio e negli ottavi si è preso lo scalpo di un avversario ostico come il Sudafrica, piegato 2-1 grazie ai gol di Tchamadeu e Kofane. I Leoni Indomabili, come il Marocco, sono ancora imbattuti.

Come vedere Camerun-Marocco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Camerun e Marocco, in programma venerdì alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Marocco è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.29 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Camerun non ha mai perso in Coppa d’Africa con il Marocco, ma l’ultimo incontro in questa competizione risale al 1992. Le quote, a nostro parere, sono troppo sbilanciate verso i padroni di casa: i Leoni Indomabili, oltre a non aver niente da perdere, possono contare su un’eccellente organizzazione tattica e soprattutto sulla fisicità, che finora si è rivelata un fattore. Il Marocco dovrà dunque fare molta attenzione: la pressione può giocare brutti scherzi, come si è visto con la Tanzania. Si prospetta una gara molto equilibrata, in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Camerun-Marocco

CAMERUN (3-5-2): Epassy; Kotto, Tolo, Malone; Nagida, Namaso, Baleba, Ebong, Tchamadeu; Mbeumo, Kofane.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Brahim Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2