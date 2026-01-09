Pronostici Coppa di Francia 10 gennaio: esordio vincente per il nuovo tecnico

Coppa di Francia, oltralpe questo fine settimana è dedicato alla seconda competizione nazionale per ordine di importanza. In campo diverse squadre di Ligue 1.

La federazione francese dedica un intero weekend alla coppa nazionale, giunta ai sedicesimi. Diverse le squadre di Ligue 1 impegnate nel calendario di sabato, tra cui il Lens che a sorpresa è al comando della classifica del massimo campionato transalpino davanti ai campioni di tutto del PSG. Gli uomini di Pierre Sage hanno infilato ben sette vittorie di fila: l’ultima, la prima del 2026, in casa del Tolosa, annichilito 3-0 venerdì scorso. La sfida con il Sochaux, “nobile decaduta” che per tanti anni ha giocato in Ligue 1 vincendo due volte la Coppa di Francia, non dovrebbe riservare sorprese: il divario è tale (il Sochaux adesso milita nel National 1) da ipotizzare una gara a senso unico e nella quale i gol complessivi saranno con ogni probabilità almeno tre.

Lo Strasburgo, allo stesso modo, non correrà rischi nella trasferta di Avranches, club che gioca addirittura in National 2 (sarebbe la quarta divisione del sistema calcistico francese).

Sarà interessante, tuttavia, vedere come gli alsaziani reagiranno all’addio dell’allenatore Liam Rosenior, arruolato dal Chelsea dopo la separazione da Enzo Maresca. A Strasburgo, per sostituire il 41enne che in Alsazia è andato ben oltre le aspettative, hanno puntato su un altro tecnico inglese, Gary O’Neil. Il debutto dell’ex Wolverhampton avverrà proprio in Coppa di Francia contro una squadra che nel turno precedente ha già fatto fuori un club di Ligue 1, il Brest. Il Monaco, invece, utilizzerà la sfida con l’Orléans per ritrovare fiducia: i monegaschi stanno vivendo un periodo complicato e sono reduci da tre sconfitte di fila in campionato che li hanno fatti precipitare al nono posto, lontani dalle posizioni che contano. In coppa, dove peraltro lo scorso dicembre hanno conquistato l’ultima vittoria (2-1 in casa dell’Auxerre), dovrebbero tornare a sorridere.

Le previsioni sulle altre partite

Vittoria alla portata anche per il Troyes, primi in classifica in Ligue 2 ed ormai favorito numero uno per la vittoria del torneo cadetto. I ragazzi di Stephane Dumont avranno vita facile in Corsica contro il Bastia, che nello stesso campionato è ultimo con soli 11 punti (avversario, tra le altre, cose già battuto ad ottobre).

Equilibrio, invece, nella sfida tra due club di Ligue 1, Angers e Tolosa. Rispettivamente decimi e ottavi in campionato, dovrebbero dar vita ad un incontro equilibrato. Non è da escludere un risultato positivo dei padroni di casa, che lo scorso novembre espugnarono 1-0 lo stadio dei biancoviola con una rete di Blekhdim: anche in coppa il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre. Da “gol”, infine, il match tra Istres e Laval: gli ospiti sono superiori ma vengono da tre sconfitte di fila e non riusciranno verosimilmente a tenere la porta inviolata.

Coppa di Francia: possibili vincenti

Angers o pareggio (in Angers-Tolosa)

Troyes (in Bastia-Troyes)

Monaco (in Orléans-Monaco)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Avranches-Strasburgo

Sochaux-Lens

Coppa di Francia: la partita da almeno un gol per parte

Istres-Laval

La partita da meno di tre gol complessivi

Angers-Tolosa

