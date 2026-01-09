Pronostici Atalanta-Torino: marcatore e tiri in porta

Atalanta-Torino, il pronostico della gara: dal marcatore ai possibili tiratori del match, ecco tutte le dritte

Con il vento in poppa per il filotto di punti che è riuscita ad incamerare nelle ultime cinque partite, l’Atalanta di Raffaele Palladino vuole mettere un altro mattoncino importante consolidando la propria crescita. Tuttavia contro il Torino, squadra che vive un buon periodo di forma nonostante il KO casalingo con l’Udinese, si prospetta una gara piuttosto incerta.

Molto più fluida e spigliata al netto delle tante assenze a cui gli orobici devono far fronte, la manovra della “Dea” ha diverse frecce potenzialmente letali. La scelta in ottica tiratori questa volta ricade su De Ketelaere, parso in ottima condizione e assolutamente a suo agio nello scacchiere tattico che Palladino ha ritagliato a sua misura.

Non sempre preciso in zona calda, l’ex Milan si è comunque messo in evidenza con due reti, frutto di un XG del 2,47; stimolato dalla grande fiducia che ripone in lui il suo allenatore, il jolly offensivo dell’Atalanta non dovrebbe tradire le attese riuscendo a centrare almeno una volta il bersaglio grosso.

Atalanta-Torino, il pronostico del match: ecco i tiratori sul tavolo

Re delle doppiette, Krstovic dovrebbe vincere il ballottaggio con Scamacca, non ancora al top della forma. L’ex Lecce non vuole sprecare quella che è a tutti gli effetti un’opportunità intrigante per lui: l’Over 1,5 di tiri in porta plus è un’occasione da cogliere al volo.

Ad ogni modo, protagonista di prestazioni importanti anche contro le big, il Toro di Baroni non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e proverà a capitalizzare le occasioni che soprattutto in contropiede sarà in grado di ritagliarsi.

Alla voce tiratori, brillano soprattutto due nomi: a Simeone – spesso decisivo contro le big – è possibile “abbinare” anche Vlasic, il vero tuttofare di una squadra che non può prescindere dalle sue giocate.

De Ketelaere marcatore plus; Krstovic Over 1,5 tiri in porta plus, Vlasic e Simeone Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,16 su Goldbet.