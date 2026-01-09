I pronostici di venerdì 9 gennaio: Liga, Bundesliga, Coppa d’Africa e FA Cup

I pronostici di venerdì 9 gennaio, ci sono gli anticipi di Liga e Bundesliga, in campo l’FA Cup e due quarti di finale di Coppa d’Africa

Torna in campo la Bundesliga dopo la sosta invernale, e lo fa subito con una partita ad alto tasso spettacolare: Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund. Due squadre che prima dello stop di dicembre avevano un rendimento agli antipodi. Nelle ultime otto sfide solamente una volta i padroni di casa sono riusciti a vincere, per il resto hanno collezionato un solo pareggio e ben sei sconfitte.

C’è inoltre un altro dato che rispecchia il momento del Dortmund: se all’inizio i gialloneri facevano grossa fatica ad approcciare le partite (e infatti non le vincevano) in sei delle ultime sette hanno chiuso in vantaggio il primo tempo.

La Bundesliga ripartirà come probabilmente con molti gol come da tradizione. E occhio al Borussia che potrebbe piazzare il colpo esterno rimanendo così al secondo posto in classifica, almeno per un’altra settimana.

I pronostici sulle altre partite

Al via i quarti di finale di Coppa d’Africa. Il Mali, a sorpresa, è arrivato agli ottavi senza vincere neppure una partita ma ha dimostrato grande solidità difensiva. Per il Senegal, dunque, non sarà semplice bucare la difesa delle Aquile.

Favoriti, ovviamente, i Leoni della Teranga, imbattuti dal 2004 con i maliani (4 vittorie e 3 pareggi da allora), in una gara da meno di tre gol complessivi ed in cui alla fine a fare la differenza sarà la maggiore qualità della selezione guidata da Thiaw. Favorito anche il Marocco padrone di casa sul Camerun.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

SENEGAL (in Mali-Senegal, Coppa d’Africa, ore 17:00)

(in Mali-Senegal, ore 17:00) MAROCCO O PAREGGIO (in Camerun-Marocco, Coppa d’Africa, ore 20:00)

(in Camerun-Marocco, ore 20:00) REAL SOCIEDAD O PAREGGIO (in Getafe-Real Sociedad, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Maastricht-Almere City , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Port Vale-Fleetwood Town , FA Cup, ore 20:30

, FA Cup, ore 20:30 Emmen-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Wrexham-Nottingham Forest , FA Cup, ore 20:30

, FA Cup, ore 20:30 Ross County-Partick Thistle, Championship Scozia, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Al Kholood-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 18:30