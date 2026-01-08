Pronostico Villarreal-Alaves: riprende la marcia (anche) in casa

Villarreal-Alaves è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante siano arrivate due sconfitte nelle ultime due partite giocate in casa – una in Champions League – il Villarreal non ha perso la terza posizione in classifica e spera in questo fine settimana, visto che non ci sarà l’impegno dell’Atletico Madrid, di andarsene da solo. Almeno per qualche giorno.

L’anno nuovo per i gialli è iniziato benissimo, comunque, con la bella vittoria sul campo dell’Elche che ha ridato fiato dopo tre sconfitte di fila in totale. Quindi piazzare la seconda affermazione nello spazio di una settimana sarebbe cosa buona e giusta. E contro un Alaves che tutto ha in questa annata tranne che la continuità, ci pare possa essere senza dubbio un risultato alla portata. Anche perché gli ospiti, in questa stagione, solamente una volta (nella Liga) sono riusciti a fare bottino pieno. Su un campo complicato come quello del Bilbao, è vero, ma c’è da dire che parliamo delle prime giornate di questo campionato. Poi solamente delusioni e le gioie sono arrivate in gare meno importanti e meno complicate, in Coppa del Re, contro delle formazioni di categoria inferiore. Evidente ci sia qualche problema.

La classifica – sono 19 i punti conquistati – per il momento è serena anche se non del tutto. Tre punti di vantaggio dalla zona rossa non sono troppi ma ci sono diverse squadre in mezzo che fanno da “cuscinetto”. Certo, sarebbe opportuno riuscire a vincerla qualche partita, ma non ci sembra sia maturo il tempo per farlo. Per il Villarreal, quindi, il 2026 continuerà con un sorriso.

Come vedere Villarreal-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Alaves, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Villarreal vincente e seconda vittoria di fila in campionato. Gara che ha poco da dire. Potrebbero anche venire fuori almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Villarreal-Alaves

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Marin, Pedraza; Pepe, Comesana, Perajo, Moleiro; Perez, Mikautadze.

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco; Calebe, Ibanez, Suarez, Alena; Martinez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1