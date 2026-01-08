Pronostico Valencia-Elche: il conto rimane fermo a uno (su 25)

Valencia-Elche è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Sei punti di differenza in classifica. E uno che non guarda la Liga penserebbe siano a favore del Valencia. E invece non è così, perché è l’Elche in vantaggio mentre i padroni di casa sono in piena zona retrocessione. Sì, manca un girone intero alla fine del campionato quindi le possibilità di salvarsi ci sono. Ma bisogna iniziare a vincere per il Valencia che, almeno contro l’Elche, quando gioca in casa, vanta dei numeri importanti.

Che possono aiutare anche a pensare in maniera positiva a questa partita che il Valencia deve vincere per forza. Sì, deve per forza farlo per non rischiare, come spesso è successo nelle ultime stagioni, di rimanere invischiato fino alla fine per la permanenza nel massimo campionato spagnolo. Dicevamo dei numeri: bene, fino al momento sono stati 24 gli scontri diretti giocati al Mestalla e solamente in una occasione l’Elche è riuscito a vincere. Ci sono state pure 16 vittorie valenciane, quindi è evidente che per gli ospiti questo sia un campo proprio tabù.

Ma quasi tutti i campi sono tabù per l’Elche che quest’anno, in trasferta, rimanendo in tema campionato, non ha mai vinto. L’occasione per accorciare, quindi, per il Valencia, ci pare davvero importante. E ci pare possa venire fuori una bella vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Valencia-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Elche, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21.

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica e 2.22 su SportBet. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Prima vittoria del 2026 per il Valencia. Al Mestalla l’Elche ha vinto solamente una volta e così rimarrà almeno per un altro anno. Se ne parlerà la prossima stagione, semmai.

Le probabili formazioni di Valencia-Elche

VALENCIA (4-4-2): Agirezzabala; Foulquier, Diakhaby, Copete, Vazquez; Correia, Pepelu, Guerra, Almeida; Duro, Beltran.

ELCHE (3-5-2): Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Neto, febas, Aguado, Valera; Rodriguez, Mir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0