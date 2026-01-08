Pronostico Real Oviedo-Betis: dal 1991 non c’è storia

Real Oviedo-Betis è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Ultimo in classifica con 12 punti conquistati nelle prime diciotto giornate di campionato, il Real Oviedo è la maggiore candidata a retrocedere. Non è una squadra pronta per affrontare un campionato così importante come quello spagnolo quindi le possibilità, come detto, di salvarsi, sono ridotte davvero al lumicino.

Nei molteplici scontri diretti che ci sono stati tra queste due squadre nel corso degli anni, solamente nel secondo il Real Oviedo ha vinto. Ed è l’unica volta in cui è riuscito a prendersi i tre punti contro il Betis. Poi sono arrivate moltissime delusioni e dovrebbe succedere così anche nella sfida in programma sabato. Anche perché, se mettiamo da parte la legnata presa contro il Real Madrid nel passato weekend, gli andalusi stanno bene, e infatti occupano un’ottima posizione di classifica – il sesto posto – non lontani dal quinto che vorrebbe dire Europa League alla fine dell’anno.

Detto questo, è evidente che la truppa biancoverde non abbia nessuna intenzione di ritrovarsi nuovamente con una sconfitta sulle spalle. E il fatto che l’Oviedo abbia pareggiato le ultime due (e che quindi potrebbe prendersi il terzo risultato utile di fila per la prima volta in questa stagione) non cambia nulla. C’è una squadra favorita, ed è quella che gioca in trasferta,

Come vedere Real Oviedo-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Betis, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, ci sta la vittoria del Betis. La quota è altissima visto che la squadra di Pellegrini affronta la truppa ultima in classifica. Il 2, onestamente, ci pare davvero scontato.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Betis

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Ahjiado, Costas, Bailly, Alhassane; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Brekalo; Lopez.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez; Deossa, Ronca; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2